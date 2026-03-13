Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, σημαντική αύξηση στον αριθμό των απασχολουμένων καταγράφηκε στον κλάδο των ορυχείων και λατομείων, όπου η απασχόληση αυξήθηκε κατά 5,9%.

Μικτές τάσεις στην απασχόληση καταγράφονται στην ελληνική οικονομία το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Οι δείκτες απασχόλησης δείχνουν ότι σε ορισμένους κλάδους αυξήθηκε ο αριθμός των εργαζομένων και οι ώρες εργασίας, ενώ σε άλλους σημειώθηκε μείωση.

Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, σημαντική αύξηση στον αριθμό των απασχολουμένων καταγράφηκε στον κλάδο των ορυχείων και λατομείων, όπου η απασχόληση αυξήθηκε κατά 5,9%. Αύξηση σημειώθηκε επίσης στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και κλιματισμού, όπου η απασχόληση ενισχύθηκε κατά 6,5%. Μικρότερη αλλά θετική μεταβολή εμφανίζεται στη μεταποίηση και στις κατασκευές, όπου η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,6%.

Αντίθετα, μείωση του αριθμού των εργαζομένων καταγράφηκε σε ορισμένους κλάδους υπηρεσιών. Στις δραστηριότητες παροχής καταλύματος και εστίασης η απασχόληση μειώθηκε κατά 4,5%, ενώ στον τομέα της παροχής νερού και διαχείρισης αποβλήτων η πτώση έφτασε το 3,9%. Πτώση παρατηρήθηκε επίσης στις μεταφορές και αποθήκευση (-0,7%) και στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας (-1,7%).

Σε επίπεδο μεγάλων τομέων της οικονομίας, το σύνολο της βιομηχανίας παρουσίασε μικρή αύξηση της απασχόλησης κατά 1%. Αντίθετα, στο σύνολο των υπηρεσιών καταγράφηκε μείωση κατά 1,9%, γεγονός που δείχνει ότι ορισμένοι κλάδοι υπηρεσιών αντιμετώπισαν πιέσεις την συγκεκριμένη περίοδο.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και οι ώρες εργασίας των μισθωτών. Οι ώρες εργασίας αυξήθηκαν κυρίως στους τομείς της ενέργειας και των ορυχείων, ενώ μειώθηκαν στους τομείς της εστίασης και της παροχής νερού και διαχείρισης αποβλήτων. Στη βιομηχανία οι ώρες εργασίας αυξήθηκαν συνολικά κατά 1,3%, ενώ στις υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 1,4%.

Την ίδια στιγμή, οι μισθοί και τα ημερομίσθια κατέγραψαν σημαντική άνοδο σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι αμοιβές αυξήθηκαν κατά 16%. Ακολούθησαν τα ορυχεία και λατομεία με αύξηση 13,2%, ενώ στο εμπόριο οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 10,3%. Συνολικά, τόσο στη βιομηχανία όσο και στις υπηρεσίες παρατηρείται αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων.