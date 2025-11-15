Πρόκειται για το πρώτο σύστημα του είδους του που έλαβε έγκριση στην Ευρώπη το 2023 και πλέον αποτελεί το πιο ευρέως διαθέσιμο «hands-free, eyes on» προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού.

Η Ford ανακοινώνει σήμερα την επέκταση της διαθεσιμότητας του συστήματος BlueCruise, προσφέροντας σε χιλιάδες νέους πελάτες πρόσβαση σε «hands-free, eyes on» οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους.

Μετά την αρχική του διάθεση στην Ευρώπη στη νέα Mustang Mach-E, το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού BlueCruise εισάγεται σε τέσσερα ακόμα μοντέλα της γκάμας Ford – τα Puma, Puma Gen-E, Kuga και Ranger PHEV– από την άνοιξη του 2026.

Σε όλο τον κόσμο, οι οδηγοί μοντέλων των Ford και Lincoln έχουν ήδη διανύσει πάνω από 888 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε αυτοκινητόδρομους χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BlueCruise. Καθώς η διαθεσιμότητά της επεκτείνεται σε περισσότερα μοντέλα, ακόμη περισσότεροι πελάτες μπορούν τώρα να απολαμβάνουν κορυφαία άνεση και ευκολία στα ταξίδια τους, φτάνοντας πιο ξεκούραστοι στον προορισμό τους.

Με την κυκλοφορία του στη Μ. Βρετανία, το BlueCruise ήταν το πρώτο σύστημα του είδους του που έλαβε έγκριση το 2023 από τις κανονιστικές αρχές της Ευρώπης. Έκτοτε, το BlueCruise έχει λάβει έγκριση για χρήση σε 16 ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που το καθιστά το πιο ευρέως διαθέσιμο σύστημα του είδους του στη Γηραιά Ήπειρο. Το σύστημα εξασφαλίζει πρόσβαση σε περισσότερα από 135.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων, οι οποίοι αποκαλούνται Blue Zones, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν οδικά ταξίδια διασχίζοντας πολλές χώρες.

Με την ευρεία αυτή γεωγραφική διαθεσιμότητά του, ένας οδηγός μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει το BlueCruise σε έξι χώρες, ταξιδεύοντας από τη Στοκχόλμη έως και τη Ρώμη, καλύπτοντας περισσότερα από 2.000 χιλιόμετρα και απολαμβάνοντας hands-free οδήγηση για περίπου 25 ώρες.

«Δεσμευόμαστε να φέρουμε τεχνολογίες αιχμής στα χέρια ακόμα περισσότερων οδηγών. Με το BlueCruise να είναι διαθέσιμο σε πέντε μοντέλα μας στην Ευρώπη, συμβάλουμε ώστε η hands-free οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους να καταστεί προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο φάσμα πελατών», είπε ο Torsten Wey, manager ADAS Features & Software, Ford In Europe. «Κάθε μοντέλο είναι μοναδικό, και η ομάδα των μηχανικών ADAS της Ford εργάζεται για την επέκταση του BlueCruise πέρα από τη Mustang Mach-E, ώστε να διασφαλιστεί μια ποιοτική hands-free εμπειρία οδήγησης στους αυτοκινητόδρομους, ανεξάρτητα από το όχημα το οποίο επιλέγει κάθε πελάτης».

{https://www.youtube.com/watch?v=RK3qmzKp2yM}

«Hands-free, eyes on» οδήγηση

Το BlueCruise βασίζεται στις δυνατότητες του συστήματος Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC) της Ford και βοηθά στον έλεγχο του τιμονιού, της επιτάχυνσης, της πέδησης, της θέσης του οχήματος στη λωρίδα κυκλοφορίας και της απόστασης ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα, παρακολουθώντας τις διαγραμμίσεις του δρόμου, τις πινακίδες ορίων ταχύτητας και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες κυκλοφορίας - κατά την κίνηση στον αυτοκινητόδρομο ή ακόμα και σε περιβάλλοντα με συνεχή σταμάτα/ξεκίνα.

Όταν το BlueCruise ενεργοποιείται σε εγκεκριμένους αυτοκινητόδρομους, που αποκαλούνται Blue Zones, ο οδηγός μπορεί να απομακρύνει τα χέρια του από το τιμόνι μόνο αν συνεχίσει να έχει στραμμένη την προσοχή του στον δρόμο - προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο άνεσης στα μακρινά ταξίδια.

Προτού ενεργοποιηθεί η hands-free οδήγηση, τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με BlueCruise ελέγχουν ότι οι διαγραμμίσεις των λωρίδων κυκλοφορίας είναι ορατές, ότι ο οδηγός έχει τα μάτια του στραμμένα στο δρόμο και ότι συντρέχουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Το BlueCruise χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ραντάρ και καμερών προκειμένου να εντοπίζει και να παρακολουθεί τη θέση και την ταχύτητα των άλλων οχημάτων στο δρόμο. Μία κάμερα που είναι στραμμένη προς τα εμπρός ανιχνεύει τις διαγραμμίσεις των λωρίδων κυκλοφορίας και τις πινακίδες ορίων ταχύτητας. Για να διασφαλιστεί ότι οι οδηγοί έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στο δρόμο ενώ τα χέρια τους δεν είναι στο τιμόνι, μια κάμερα που «κοιτά» τον οδηγό ελέγχει το βλέμμα και τη θέση του κεφαλιού του, ακόμη και όταν φοράει γυαλιά ηλίου.

Το BlueCruise θα είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα οχήματα Puma, Puma Gen-E, Kuga και Ranger PHEV από την άνοιξη του 2026.