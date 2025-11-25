Η Mustang Dark Horse προσφέρεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων της TREMEC με τιτάνιο επιλογέα ή με 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της Ford με χειριστήρια αλλαγής στο τιμόνι.

Ο Richard Hammond, γνωστός παρουσιαστής του Top Gear και συνδημιουργός του The Grand Tour, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νέα Ford Mustang Dark Horse – τόσο που αποφάσισε να την αγοράσει, και μάλιστα το ίδιο αυτοκίνητο που οδήγησε για τις ανάγκες των γυρισμάτων του DriveTribe.

«Πάντα λάτρευα την Mustang. Αλλά αυτή είναι πραγματικά κάτι εντελώς διαφορετικό», δήλωσε ο Βρετανός παρουσιαστής, προσθέτοντας ότι η σχέση του με την Mustang δεν είναι νέα, καθώς ήδη κατέχει μια Mustang 390 GT του 1969, η οποία έμεινε στην ιστορία από την ταινία Bullitt.

Η νέα Mustang Dark Horse αποτελεί την πιο αυθεντική έκφραση του εμβληματικού αμερικάνικου σπορ αυτοκινήτου, σχεδιασμένη για υψηλές επιδόσεις τόσο στην πίστα όσο και στο δρόμο. Το αυτοκίνητο τροφοδοτείται από τον κινητήρα 5.0L V8 Coyote της Ford, ο οποίος αποδίδει 454 ίππους και ροπή 540 Nm. Η νέα έκδοση διαθέτει εκκεντροφόρους υψηλής απόδοσης και μοναδικές ρυθμίσεις, ενώ το σύστημα εισαγωγής αέρα με δύο πεταλούδες γκαζιού επιτρέπει στον κινητήρα να αναπνέει διπλάσια ποσότητα αέρα, εξασφαλίζοντας κορυφαίες επιδόσεις.

Η Mustang Dark Horse προσφέρεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων της TREMEC με τιτάνιο επιλογέα ή με 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της Ford με χειριστήρια αλλαγής στο τιμόνι. Το εσωτερικό και η καμπίνα έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν κορυφαία οδηγική εμπειρία και να αντικατοπτρίζουν τη θέση της Dark Horse ως της πιο «προσηλωμένης» Mustang έβδομης γενιάς για πίστα.

«Οι σχεδιαστές μιλάνε πάντα για στιλιστικά στοιχεία και αναφορές στο παρελθόν, αλλά μόνο όταν βλέπεις μαζί τις δύο Mustang – την 390 GT και τη Dark Horse – καταλαβαίνεις πόσο καλά ξέρουν τι κάνουν», τόνισε ο Hammond.

{https://www.youtube.com/watch?v=OpqtT5fVi00}