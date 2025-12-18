Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι των επιδομάτων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΠΕΚΑ την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν επιδόματα συνολικού ύψους 275.659.412 ευρώ σε προς 1.146.168 δικαιούχους. Συνεπώς, η πληρωμή θα ξεκινήσει από την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου το απόγευμα καθώς οπως συμβαίνει κάθε μήνα, ο ΟΠΕΚΑ δίνει την εντολή πληρωμή η οποία εκτελείται από την προηγούμενη μέρα το απόγευμα. Μετά τις 4-5 το απόγευμα της Παρασκευής θα αρχίσουν να φαίνονται στα ΑΤΜ τα χρήματα από την πληρωμή των επιδομάτων.

Αναλυτικά οι κύριες κατηγορίες:

Επίδομα Παιδιού: 549.854 δικαιούχοι – 95.263.608 €

Επίδομα Στέγασης: 170.678 δικαιούχοι – 20.313.832 €

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 155.610 δικαιούχοι – 36.049.247 €

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναπηρικά επιδόματα: 201.367 δικαιούχοι – 90.264.889 €

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 523 δικαιούχοι – 170.883 €

Επίδομα Ομογενών: 5.019 δικαιούχοι – 177.315 €

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982): 12.445 δικαιούχοι – 4.899.632 €

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.893 δικαιούχοι – 9.344.682 €

Έξοδα Κηδείας: 87 δικαιούχοι – 69.295 €

Επίδομα Γέννησης: 10.032 δικαιούχοι – 13.267.100 €

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 556 δικαιούχοι – 277.800 €

Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές: 22 δικαιούχοι – 23.000 €

Επίδομα Αναδοχής: 601 δικαιούχοι – 486.312 €

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.311 δικαιούχοι – 1.767.087 €

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας: 14.168 δικαιούχοι – 3.277.230 €

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου: 2 δικαιούχοι – 7.500 €

Η πληρωμή καλύπτει όλες τις εν λόγω κατηγορίες δικαιούχων, επιβεβαιώνοντας την έγκαιρη στήριξη των πολιτών ενόψει των εορτών.