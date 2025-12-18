Οι 15 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και εις βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για σωρεία αδικημάτων .

Η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μετέφερε γυναίκες από χώρες της Λατινικής Αμερικής (Κολομβία, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Παραγουάη) με ψευδείς υποσχέσεις εργασίας και τις εξανάγκαζε να προσφέρουν ερωτικές υπηρεσίες σε οίκους ανοχής της πόλης.

Στη δράση του κυκλώματος συμμετείχαν 15 άτομα, ανάμεσά τους και τρία αδέλφια με ηγετικό ρόλο. Οι γυναίκες αμείβονταν με πολύ χαμηλότερα ποσά από αυτά που είχαν υποσχεθεί και όταν προσπαθούσαν να φύγουν, αντιμετώπιζαν εκβιασμούς.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Η δικογραφία, περιλαμβάνει πέντε οίκους ανοχής όπου εκδίδονταν κι άλλες γυναίκες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι άντρες και γυναίκες, ανάλογα με τον ρόλο που είχαν στη δράση του κυκλώματος (μεταξύ άλλων οδηγοί, υπεύθυνες των οίκων ανοχής, τσιλιαδόροι κλπ). Συνολικά, στη δικογραφία βρίσκονται άλλα 20 άτομα που είχαν περιφερειακούς ρόλους. Από τις πολύμηνες αστυνομικές έρευνες προέκυψε ότι τα κατηγορούμενα αδέλφια είχαν επεκτείνει τη δραστηριότητά τους και στα παράνομα τυχερά παίγνια («φρουτάκια»), ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητούσαν τρόπους να νομιμοποιήσουν τα παράνομα κέρδη τους μέσω αγοράς ακινήτων.

Από τις παρακολουθήσεις των αστυνομικών φαίνεται να προέκυψε ότι πρόσωπα που εμπλέκονται στο κύκλωμα ευθύνονται -επιπλέον- για τη θανάτωση μίας αρκούδας σε περιοχή της Δράμας, υπόθεση για την οποία σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία. Σε έρευνες που έγιναν εντοπίστηκαν -μεταξύ άλλων- ένα πυροβόλο όπλο κι ένα πολεμικό τυφέκιο.

Οι 15 συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και εις βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για σωρεία αδικημάτων.

Μεταξύ άλλων η δίωξη αφορά τις εξής πράξεις: συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κατά συναυτουργία, εμπορία ανθρώπων τελεσθείσα κατ' επάγγελμα, (άμεση και απλή συνέργεια στην προηγούμενη πράξη), μαστροπεία κατά συναυτουργία (άμεση και απλή συνέργεια στην πράξη αυτή), διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών (απλή συνέργεια στην πράξη αυτή), νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις (άμεση και απλή συνέργεια σε αυτή), διακεκριμένη περίπτωση κατοχής πυροβόλου όπλου και πολεμικού τυφεκίου, παράνομη οπλοκατοχή.

Όλοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ