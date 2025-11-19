Εις βάρος του συλληφθέντα στον Άγιο Παντελεήμονα υπήρχε δικαστική απόφαση, που όριζε ποινή κάθειρξης 15 ετών και πρόστιμο 70.000 ευρώ.

Συνελήφθη στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, ένας 56χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διακίνηση μεταναστών.

Η απόφαση εναντίον του συλληφθέντα όριζε ποινή κάθειρξης 15 ετών και πρόστιμο 70.000 ευρώ για διευκόλυνση εξόδου από την Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών κατά συρροή, ενεργώντας από κοινού με άλλους δράστες με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ειδικότερα, ο 56χρονος από το 2017 έχοντας αρχηγικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη μεταφορά μεταναστών και τη διευκόλυνση εξόδου από το Ελληνικό έδαφος, είχε καφετέρια, που τη λειτουργούσε ως βιτρίνα με σκοπό να προσδώσει νομιμοφάνεια στο παράνομο περιουσιακό όφελος από τη δράση της.

Αυτό το πετύχαινε χρησιμοποιώντας το άτυπο σύστημα «HAWALA», προκειμένου να δικαιολογούνται οι συναλλαγές ανάμεσα στους μετανάστες και την εγκληματική οργάνωση.