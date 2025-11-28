Τους υποχρέωναν να εργάζονται για να αποπληρώσουν το ποσό των 1.500 ευρώ που υποτίθεται ότι χρωστούσαν για τη μεταφορά και την εύρεση εργασίας.

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί και ένας ημεδαπός στο Μεσολόγγι για συμμετοχή σε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν 44 αλλοδαπούς να κρύβονται σε αποθήκη, προκειμένου να αποφύγουν την καταναγκαστική εργασία σε χωράφια για συγκομιδή πορτοκαλιών στην περιοχή της Σκάλας Λακωνίας.

Η «παγίδα» για εύρεση εργασίας

Σύμφωνα με την έρευνα, ο βασικός κατηγορούμενος προσέγγιζε τα θύματα μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και τους υποσχόταν νόμιμη εργασία, κατάλληλη διαμονή και αμοιβή. Αφού εισήλθαν στη χώρα, οι αλλοδαποί μεταφέρονταν καθημερινά στα χωράφια και επιστρέφανε στην αποθήκη, όπου τους κρατούσαν κλειδωμένους και τους είχαν αφαιρέσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Παράλληλα, τους υποχρέωναν να εργάζονται για να αποπληρώσουν το ποσό των 1.500 ευρώ που υποτίθεται ότι χρωστούσαν για τη μεταφορά και την εύρεση εργασίας.

Ο δεύτερος αλλοδαπός που αναζητείται διέθετε τρία οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις των θυμάτων. Ο ημεδαπός άνδρας κατηγορείται για διευκόλυνση παραμονής των αλλοδαπών χωρίς έγγραφα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ κατασχέθηκαν τα οχήματα που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα.