Αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες και αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.

Ελεύθεροι χωρίς κανέναν περιοριστικο όρο αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 57χρονος δικηγόρος και ο 42χρονος συγκατηγορούμενος του, που συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι σε κύκλωμα διακίνησης πλαστών πινάκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται κατά τη διάρκεια της απολογίας τους στον ανακριτή. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να επιβληθεί οποιοσδήποτε περιοριστικός όρος, με αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθεροι άμεσα.

