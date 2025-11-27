Εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου. Φωτογραφίες και βίντεο.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε την Τρίτη η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, για δοσοληψία πλήθους πλαστών πινάκων ζωγραφικής. Πρόκειται για έναν 42χρονο κι έναν 57χρονο, με τον δεύτερο να κατηγορείται επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

{https://www.youtube.com/shorts/Vo_TkrG73hY}

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., σε επιχείρηση του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και σε άλλους χώρους, όπου συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

481 έργα τέχνης - πίνακες ζωγραφικής,

2 έγγραφα - πιστοποιητικά γνησιότητας,

4 πιστόλια και 6 γεμιστήρες,

370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,

5 θήκες πιστολιών,

2 κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.

Πλαστοί πίνακες

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί. Μάλιστα, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.