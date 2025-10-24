Ανάμεσα στους πλαστούς πίνακες, εκτός από του Πάμπλο Πικάσο, ήταν και ένας που εκτίθεται στο Rijksmuseum του Άμστερνταμ από το από το 1885.

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξάρθρωσε ένα κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης, που φέρεται να ζητούσε εκατομμύρια για καμβάδες που ισχυρίζονταν ότι ήταν έργα μεγάλων καλλιτεχνών, όπως ο Πάμπλο Πικάσο και ο Ρέμπραντ.

Ανάμεσα στους πίνακες ήταν και ένας που εκτίθεται στο Rijksmuseum του Άμστερνταμ για δεκαετίες. Η αστυνομία συνέλαβε την περασμένη εβδομάδα και στη συνέχεια άφησε ελεύθερο υπό όρους τον φερόμενο ως αρχηγό της σπείρας, έναν 77χρονο από τη νοτιοδυτική Γερμανία, όπως δήλωσε την Παρασκευή. Αυτός και 10 συνεργοί του αντιμετωπίζουν κατηγορίες για οργανωμένη συνωμοσία για διάπραξη απάτης με πλαστά έργα τέχνης.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου, η αστυνομία πραγματοποίησε επιδρομές σε εγκαταστάσεις σε όλη τη Γερμανία και την Ελβετία και κατάσχεσε έγγραφα, κινητά τηλέφωνα και πολλαπλές ύποπτες πλαστογραφίες έργων τέχνης, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Βαυαρίας, η οποία ηγήθηκε της επιχείρησης.

Η αστυνομία αντιλήφθηκε για πρώτη φορά τις δραστηριότητες του κυκλώματος, όταν ο κύριος ύποπτος προσέφερε προς πώληση δύο φερόμενους ως αυθεντικοί πίνακες του Πικάσο, συμπεριλαμβανομένου ενός που φέρεται να είναι της φωτογράφου και ακτιβίστριας Ντόρα Μάαρ, επί μακρόν μούσας και σύντρόφος του Πικάσο.

Περαιτέρω έρευνες διαπίστωσαν ότι ζητούσε επίσης 120 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα για ένα πλαστογραφημένο αντίγραφο του έργου του Ρέμπραντ «De Staalmeesters» του 1662, ένα αυστηρό συλλογικό πορτρέτο που κρέμεται στο Rijksmuseum από το 1885, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο πίνακας βρισκόταν στην κατοχή μιας 84χρονης Ελβετίδας, η οποία επίσης είχε τεθεί υπό έρευνα, ανέφερε η αστυνομία. Οι ύποπτοι για απάτη ισχυρίστηκαν ότι ο καμβάς που κρέμεται στο Άμστερνταμ είναι αντίγραφο.

Το κύκλωμα είχε προσφέρει προς πώληση τουλάχιστον 19 άλλα πλαστά έργα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που φέρονται να είναι των Ρούμπενς, βαν Ντάικ, Μιρό, Μοντιλιάνι και Φρίντα Κάλο, για τα οποία ζητούσαν τιμές μεταξύ 400.000 και 14 εκατομμυρίων ευρώ, ανέφερε η αστυνομία.

Ωστόσο οι Αρχές μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουν ακόμη αν πουλήθηκε κάποιος πίνακας.

