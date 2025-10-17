Το ίδρυμα CajaGranada επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ο πίνακας του Πικάσο, που ανήκε σε ιδιώτη συλλέκτη ήταν ασφαλισμένος έναντι 600.000 ευρώ.

Ένας πίνακας του Πάμπλο Πικάσο του 1919 εξαφανίστηκε κατά τη μεταφορά του για μια προσωρινή έκθεση στη Γρανάδα.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει αστυνομική έρευνα, σύμφωνα με το ίδρυμα που διοργανώνει την έκθεση.

Το Ίδρυμα CajaGranada ανέφερε σε ανακοίνωσή του αργά την Πέμπτη ότι το χαμένο έργο, - μια μικρή υδατογραφία σε κορνίζα με τίτλο «Νεκρή φύση με κιθάρα» - ήταν μέρος μιας μεγαλύτερης αποστολής έργων τέχνης που μεταφέρθηκαν από τη Μαδρίτη στην πόλη της Ανδαλουσίας για την έκθεση «Νεκρή φύση. Η αιωνιότητα του αδρανούς».

Το ίδρυμα επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ο πίνακας, που ανήκε σε ιδιώτη συλλέκτη και είχε διαστάσεις 13x10 εκατοστά, ήταν ασφαλισμένος έναντι 600.000 ευρώ. Η αποστολή παραδόθηκε στο πολιτιστικό κέντρο CajaGranada το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου ωστόσο η εξαφάνιση του έργου αποκαλύφθηκε την επόμενη Δευτέρα, όταν ο επιμελητής της έκθεσης και ο επικεφαλής εκθέσεων του ιδρύματος άρχισαν να ξεπακετάρουν τα κιβώτια.

«Επειδή δεν ήταν όλα τα πακέτα σωστά αριθμημένα, δεν ήταν δυνατό να διεξαχθεί ενδελεχής έλεγχος χωρίς να αποσυσκευαστούν», ανέφερε το ίδρυμα CajaGranada και πρόσθεσε πως εξέτασε το βίντεο ασφαλείας από εκείνο το Σαββατοκύριακο και επιβεβαίωσε ότι «δεν υπήρξε κανένα περιστατικό». Αφού ανακάλυψε ότι ο πίνακας έλειπε, το ίδρυμα υπέβαλε καταγγελία στην εθνική αστυνομία της Ισπανίας. Η ισπανική αστυνομία ανέφερε πως έχει διαθέσει όλους τους πόρους στους ερευνητές και εξέφρασε εμπιστοσύνη στην ικανότητα των αρχών ότι θα διαλευκάνουν την υπόθεση.

Πώς μεταφέρθηκε ο πίνακας του Πικάσο

Την Παρασκευή πριν από τα εγκαίνια της έκθεσης, ένα βαν που ανήκε σε μια εταιρεία μεταφορών έφτασε στο πολιτιστικό κέντρο όπως είχε προγραμματιστεί για να παραδώσει έργα από τη Μαδρίτη, ανέφερε το Ίδρυμα CajaGranada σε δελτίο τύπου την Πέμπτη. Όλα τα έργα μεταφέρθηκαν με μία μόνο, συνεχή κίνηση από το βαν σε έναν ανελκυστήρα εμπορευμάτων που μετέφερε όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας μεταφορών ταυτόχρονα από το -1 στον 1o όροφο.

Τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στη συνέχεια από τον ανελκυστήρα στην αίθουσα της έκθεσης υπό παρακολούθηση βίντεο, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Αφού επαλήθευσε την προέλευση των διαφόρων δεμάτων, ο επιμελητής της έκθεσης συμφώνησε με την εταιρεία μεταφορών ότι η παράδοση θα υπογραφόταν, πριν από την αποσυσκευασία των έργων την επόμενη Δευτέρα. Τα πακέτα παρέμειναν υπό παρακολούθηση μέσω βίντεο καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και η αποσυσκευασία ξεκίνησε στις 8:30 π.μ. τη Δευτέρα. Πριν το μεσημέρι το προσωπικό του Ιδρύματος CajaGranada είχε ολοκληρώσει την αποσυσκευασία των έργων και τα είχε τοποθετήσει στην αίθουσα. Τότε ο επιμελητής της έκθεσης και επικεφαλής των εκθέσεων συνειδητοποίησε ότι η «Νεκρή Φύση με Κιθάρα» του Πικάσο, γνωστή με τον ισπανικό τίτλο «Naturaleza muerta con guitarra», έλειπε.

«Είναι σε εξέλιξη έρευνα, η οποία προσπαθεί να προσδιορίσει πότε και πού εξαφανίστηκε ο πίνακας», ανέφερε η αστυνομία της Γρανάδας σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή.

Πρόσθεσε πως το χαμένο έργο έχει προστεθεί στη διεθνή βάση δεδομένων για κλεμμένα έργα τέχνης, αλλά σημείωσε ότι δεν υπάρχει διεθνής αστυνομική συνεργασία που να διεξάγεται αυτή τη στιγμή από τη Γρανάδα.

Πίνακες του Πικάσο έχουν γίνει και στο παρελθόν στόχος κλεφτών. Το 2019, ένας Ολλανδός ντετέκτιβ τέχνης ανέκτησε το αριστούργημα του Πικάσο του 1938 «Πορτρέτο της Ντόρα Μάαρ», αξίας 28 εκατομμυρίων δολαρίων, 20 χρόνια αφότου κλάπηκε από το γιοτ ενός Σαουδάραβα σεΐχη στα ανοικτά των νότιων ακτών της Γαλλίας.

Το 2021, η ελληνική αστυνομία ανέκτησε το «Κεφάλι μιας Γυναίκας» του Πικάσο και το «Τοπίο με Μύλο» του Πιετ Μοντριάν σχεδόν μια δεκαετία αφότου είχαν κλαπεί από την Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα.

