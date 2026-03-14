Η έκθεση περιλαμβάνει 22 από τα καλύτερα διατηρημένα εκμαγεία από τα 100 που ελήφθησαν.

Η πρώτη μόνιμη έκθεση ιστορικών εκμαγείων της Πομπηίας εκτίθεται τώρα στην Ιταλία, αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους σκοτώθηκαν βάναυσα από την ηφαιστειακή τέφρα.

Η έκθεση περιλαμβάνει 22 από τα καλύτερα διατηρημένα εκμαγεία από τα 100 που ελήφθησαν, τα οποία κατασκευάστηκαν ρίχνοντας γύψο στις κοιλότητες που άφησαν πίσω τους τα σώματα που βρέθηκαν όταν οι κάτοικοι της Πομπηίας έπεσαν θύματα της έκρηξης του Βεζούβιου το 79 μ.Χ.

Οι κοιλότητες δημιουργήθηκαν αρχικά όταν η τέφρα σκλήρυνε. Τα νέα εκμαγεία δίνουν στους σύγχρονους θεατές μια ιδέ ααπό τον τρόμο που πιθανότατα βίωσαν οι κάτοικοι της Πομπηίας πριν από τον θάνατό τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=LXnNnMsNozE}

Η έκθεση, η οποία έχει μια πινακίδα στην είσοδο που παρακαλεί τους επισκέπτες να «προχωρήσουν με σεβασμό και σιωπή», είναι γεμάτη με εκμαγεία 22 ατόμων από την Πομπηία, όλοι είτε κουλουριασμένοι, είτε σκυφτοί.

«Θέλουμε να αφηγηθούμε την ιστορία μιας τραγωδίας που κατέστρεψε μια πόλη, τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στην αρχαιότητα, αλλά μας άφησε επίσης έναν αρχαιολογικό και ιστορικό θησαυρό», δήλωσε ο Gabriel Zuchtriegel, διευθυντής της Πομπηίας, στα εγκαίνια της έκθεσης στον χώρο, όπως αναφέρουν οι Times.

Ένα σπαρακτικό ζευγάρι εκμαγείων δείχνει έναν άνδρα ανάσκελα, σφίγγοντας τις γροθιές του, με ένα μικρό παιδί στα γόνατά του.

«Δεν γνωρίζουμε αν αυτός ο άνδρας έσφιγγε πραγματικά τις γροθιές του ή αν η καυτή ζέστη έσφιξε τους μύες του καθώς πέθαινε- σε κάθε περίπτωση είναι φρικτό», δήλωσε η αρχαιολόγος Silvia Bertesago στους Times.

Μια ιδιαίτερη ιστορία που αφηγείται η έκθεση είναι πώς ένας άντρας, που καθόταν με τα γόνατά του κάτω από το πηγούνι του και τα χέρια του στο πρόσωπό του, πιθανότατα κάλυπτε το στόμα του με τον μανδύα του.

Μια γυναίκα που βρέθηκε το 1976 ήταν ξαπλωμένη στο πλάι κοντά σε μια πύλη της πόλης, περιτριγυρισμένη από δαχτυλίδια, νομίσματα και ένα μικρό άγαλμα της θεάς Ίσιδας.

Μια άλλη είχε φυτικό υλικό που κάλυπτε τα πόδια της, κάτι που οι ειδικοί πιστεύουν ότι σήμαινε ότι σκαρφάλωνε σε ένα δέντρο για να ξεφύγει από την τραγωδία.

«Αφηγούμαστε με επιστημονικό τρόπο, για πρώτη φορά, τι συνέβη εκείνες τις ώρες», πρόσθεσε η Bertesago.

Όταν ξεκίνησε η έκρηξη, μερικοί από τους σχεδόν 20.000 κατοίκους της Πομπηίας είχαν χρόνο να εγκαταλείψουν το σημείο καθώς ο Βεζούβιος έριχνε μικρές ελαφρόπετρες πάνω από την πόλη για 18 ώρες.

Περίπου 1.000 κάτοικοι- οι περισσότεροι από τους οποίους έμειναν σε εσωτερικούς χώρους και σκοτώθηκαν όταν η ελαφρόπετρα μετατράπηκε σε ασφυκτική τέφρα- έχουν βρεθεί μετά την περιβαλλοντική καταστροφή.

Πηγή ABC και New York Post