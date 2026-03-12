Το Supernatural festival θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου.

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, από τις 12:00 έως τις 20:00, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης γεμίζει αρώματα, ζωντανές γεύσεις και ανθρώπους που πιστεύουν στη δύναμη της φυσικής δημιουργίας. Η έκθεση φυσικών κρασιών Supernatural έρχεται για δεύτερη χρονιά στην Αθήνα και μας προσκαλεί να γνωρίσουμε από κοντά τον κόσμο των προϊόντων της άγριας ζύμωσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η φυσική διεργασία της άγριας ζύμωσης - μια παραγωγική πρακτική που βασίζεται στους αυτόχθονες μικροοργανισμούς του περιβάλλοντος και του ίδιου του πρώτου υλικού. Η συγκεκριμένη προσέγγιση, που κερδίζει σταθερά έδαφος διεθνώς, αποδίδει προϊόντα με πολυπλοκότητα, ζωντάνια και ιδιαίτερο γευστικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας την πρώτη ύλη και τον τόπο προέλευσης.

Περισσότεροι από 20 παραγωγοί από όλη την Ελλάδα φέρνουν μαζί τους φυσικά κρασιά με χαρακτήρα, μπίρες άγριας ζύμωσης, kombucha και άλλα προϊόντα που εξελίσσονται ζωντανά μέσα στο ποτήρι ή στο πιάτο μας. Εδώ, τίποτα δεν είναι απόλυτα προβλέψιμο - κάθε γουλιά είναι μια μικρή ανακάλυψη.



Παράλληλα, από 7 έως 15 Μαρτίου 2026, στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί pop-up store, όπου το κοινό θα μπορεί να προμηθευτεί επιλεγμένα φυσικά κρασιά και προϊόντα της έκθεσης.

Είναι η ευκαιρία να δοκιμάσεις κρασιά που εκφράζουν τον τόπο τους χωρίς παρεμβάσεις, να συζητήσεις με τους ίδιους τους δημιουργούς, να ακούσεις τις ιστορίες πίσω από τις ετικέτες και να ανακαλύψεις πώς η ζύμωση μπορεί να γίνει τρόπος ζωής.

Συμμετέχοντες παραγωγοί (ενδεικτικά)



Βιολογικοί Αμπελώνες Κοντοζήση (Καρδίτσα), Βιολογικοί οίνοι Δημακόπουλου (Βασιλικό Αχαΐας), Οικογένεια Βαϊμάκη (Αμύνταιο Φλώρινας), Οινοποιείο Γκαράλη (Αγ. Δημήτριος Λήμνου), Voi Vignes (Κρανιά Ολύμπου), Δωρικός Οίνος (Κονιάκος Φωκίδας), Εδανός (Αιγιάλεια Αχαΐας), Στυλιανού (Κουνάβοι Ηρακλείου Κρήτης), Kamara Pure Wines (Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης), Άννα Χαλκιά (Νεμέα Κορινθίας), Οινοποιείο Χρυσολωρά (Σέριφος), Κτήμα Καστρίτη (Δίστομο Βοιωτίας), Κτήμα Μιτζιφίρη (Δύο Δέντρα Εύβοιας), Οινογένεσις (Αδριανή Δράμας), Κτήμα Παπρά (Τύρναβος Λάρισας), Κτήμα Σεϊτανίδη (Φωλιά Καβάλας), Βιολογικό Οινοποιείο Καλόγρη (Μαντινεία Αρκαδίας), Azienda Agricola Salvatore Marino (Σικελία, Ιταλία), Ηλέσιον (Αθήνα), Dameli (εισαγωγέας / διανομέας φυσικών κρασιών), Eklektikon (διανομέας φυσικών κρασιών), Ichnos Wines (εισαγωγέας / διανομέας φυσικών κρασιών), Κυκάω (μπίρες άγριας ζύμωσης – Πλατάνι Αχαΐας), The Greek Gut (kombucha – Αθήνα), Κρίνος (Αίγιο Αχαΐας).



Πληροφορίες

Πού: Δημοτική αγορά Κυψέλης

Πότε: Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, από τις 12:00 έως τις 20:00

Εισιτήρια: 20 ευρώ

Προπώληση εδώ



