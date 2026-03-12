Με έναν ενιαίο απολογισμό, η εταιρεία αναδεικνύει τα δεδομένα, τις επενδύσεις και τον θετικό της αντίκτυπο σε 5 στρατηγικά πεδία δράσης.

Η Lidl Ελλάς παρουσιάζει τον 5o Απολογισμό Βιωσιμότητας για το 2024, αποτυπώνοντας τη σταθερή δέσμευσή της για μια υπεύθυνη επιχειρηματικότητα που παράγει αξία για την ελληνική οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Με κεντρικό σύνθημα «Επαναπροσδιορίζουμε τη Βιωσιμότητα – Χτίζουμε το Κοινό μας Σπίτι», η φετινή έκδοση σε μορφή magazine αναδεικνύει πώς η βιωσιμότητα μετουσιώνεται σε καθημερινή πράξη.

Μια κοινή μελέτη για Ελλάδα και Κύπρο

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φετινός Απολογισμός είναι κοινός για τη Lidl Ελλάς και τη Lidl Κύπρου, υπογραμμίζοντας την ενιαία στρατηγική του οργανισμού. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη μεγιστοποίηση του θετικού αντίκτυπου και στις δύο χώρες, μέσα από 5 κεντρικά πεδία δράσης:

Προστασία του Κλίματος – Στόχος Net Zero έως το 2050 Διατήρηση των Πόρων – Έμφαση στην Κυκλικότητα Σεβασμός στη Βιοποικιλότητα – Υπεύθυνη Προμήθεια & Προστασία Οικοσυστημάτων Δίκαιο Επιχειρείν – Ισότητα & Στήριξη της Τοπικής Οικονομίας Προάσπιση της Υγείας – Συνειδητή Διατροφή για Όλους

Κοινωνική Συνεισφορά με Μετρήσιμο Αποτέλεσμα

Το 2024, η Lidl Ελλάς πραγματοποίησε κοινωνικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις ύψους €1,99 εκατ., στηρίζοντας οργανισμούς όπως το «Χαμόγελο του Παιδιού», την We4All και τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Παράλληλα, η Lidl Κύπρου ενίσχυσε το δικό της κοινωνικό αποτύπωμα με επενδύσεις €589,7 χιλ., αναδεικνύοντας τη δύναμη της κοινής προσφοράς, στηρίζοντας οργανισμούς όπως το Hope for Children και η ΑΚΤΗ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Θέλαμε να δείξουμε ότι η βιωσιμότητα δεν είναι θεωρία. Είναι πράξεις που συμβαίνουν καθημερινά – μικρές και μεγάλες. Ο απολογισμός είναι μια ανοιχτή συζήτηση για το πώς φροντίζουμε τον τόπο μας και πώς εξελισσόμαστε μαζί με την κοινωνία», δηλώνει η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς.

Για το έτος 2024, η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε επίπεδο Ομίλου Schwarz και σε επίπεδο Lidl Stiftung, που καλύπτει όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Lidl, ακολουθεί διεθνή πρότυπα και ευρωπαϊκές οδηγίες.

Διαβάστε ολόκληρο τον Απολογισμό Βιωσιμότητας 2024 εδώ.