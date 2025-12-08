Θα χαθούν ή θα κινδυνεύσουν περίπου 285.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που πτωχεύουν στη Γερμανία είναι φέτος ο υψηλότερος από το 2014 και την ίδια ώρα ειδικοί εκτιμούν πως «δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην κορύφωση».

Έως τα τέλη του 2025 στη Γερμανία θα έχουν υποβάλει αίτηση πτώχευσης περίπου 23.900 εταιρείες, 8% περισσότερες από πέρυσι, σύμφωνα με τον οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης Creditreform. Το 2014 έκλεισαν 24.100 επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Συνολικά, φέτος εκτιμάται ότι θα καταγραφούν περίπου 130.000 πτωχεύσεις, εκ των οποίων 24.000 εταιρικές και 76.000 ατομικές. Οι υπόλοιπες 30.000 πτωχεύσεις αφορούν κυρίως αυτοαπασχολούμενους ή άτομα που συμμετείχαν σε πτωχευμένες επιχειρήσεις και τώρα έχουν καταστεί και οι ίδιοι αφερέγγυοι.

«Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην κορύφωση», δήλωσε στο ARD ο διευθύνων σύμβουλος της Creditreform, Μπερντ Μπούτοφ. Πρόσθεσε ότι η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας μειώνεται σταθερά σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς, ενώ σε πτώχευση εξαναγκάζονται πλέον και πολλοί ιδιώτες.

«Αναμένουμε ότι ο αριθμός των καταναλωτικών πτωχεύσεων σίγουρα θα αυξηθεί», εκτίμησε ο Πάτρικ-Λούντβιχ Χαντς, επίσης από την Creditreform. Συμπλήρωσε ότι η συνολική ζημιά από τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας θα φθάσει για φέτος τα 57 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ θα χαθούν ή θα κινδυνεύσουν περίπου 285.000 θέσεις εργασίας.

Η κακή οικονομική κατάσταση οφείλεται στην κατάρρευση των ξένων αγορών, στο υψηλό κόστος ενέργειας, το οποίο καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την πώληση των γερμανικών βιομηχανικών προϊόντων, στους αμερικανικούς δασμούς και στον ανταγωνισμό από την Κίνα, σύμφωνα με τους αναλυτές.

«Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό για τη δημιουργία αξίας από τη βιομηχανία», ανέφερε ο Χαντς και τόνισε ότι «το μηχανοστάσιο της Γερμανίας λειτουργεί υπό τεράστια πίεση», με μειωμένη εγχώρια ζήτηση και αύξηση της ανεργίας. «Τα πράγματα παραπαίουν σε ολόκληρη τη γερμανική οικονομία, προβλέπω δυναμικό κύμα χρεοκοπιών», συνέχισε. Τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις που οδηγούνται σε πτώχευση απασχολούν κάτω από 10 εργαζόμενους, αλλά το 2025 έκλεισαν και δεκάδες μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες φετινές πτωχεύσεις είναι εταιρείες του υγειονομικού κλάδου, οι οποίες αν και δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα μειωμένης ζήτησης, υποφέρουν από το αυξημένο κόστος λειτουργίας και τη δύσκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Πιέσεις αντιμετωπίζουν και εταιρείες υψηλής εξειδίκευσης, ακόμη και τα πρώην «αλάνθαστα επιχειρηματικά μοντέλα», όπως ο κλάδος του αυτοκινήτου. «Ο κίνδυνος να δημιουργηθούν μόνιμα κενά σε πολλούς τομείς εξειδίκευσης είναι ορατός και αυτά τα κενά δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε με χρήματα ούτε με καλή διάθεση», προειδοποίησε ο Χαντς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ