Το πρόγραμμα Top Employers έχει πιστοποιήσει και βραβεύσει πάνω από 2.400 κορυφαίους εργοδότες σε 125 χώρες και περιοχές σε πέντε ηπείρους.

Η Hyundai Motor Europe βραβεύτηκε ως Top Employer 2025 στη Γερμανία από το Top Employers Institute, αναδεικνύοντας την αφοσίωσή της στη δημιουργία ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους της. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τα επιτεύγματα της εταιρείας στους τομείς της Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού, του Περιβάλλοντος Εργασίας, της Ποικιλομορφίας και της Ευημερίας των εργαζομένων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην επιτυχία της Hyundai στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα του Top Employers Institute αξιολογεί οργανισμούς βάσει των αποτελεσμάτων της Έρευνας Βέλτιστων Πρακτικών Ανθρώπινου Δυναμικού, καλύπτοντας έξι βασικούς τομείς και 20 ενότητες, όπως η Απόκτηση Ταλέντων, η Μάθηση, η Ισότητα και η Ένταξη, καθώς και η διαρκής ανάπτυξη και ευημερία των εργαζομένων.

Ο κ. Massimo Ruscio, Director People & Organization της Hyundai Motor Europe, δήλωσε: «Η βράβευση “Top Employer” αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή μας στη δημιουργία μιας κουλτούρας εργασίας όπου οι άνθρωποι μπορούν να ευδοκιμήσουν, να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν. Οι εργαζόμενοί μας αποτελούν την κινητήρια δύναμη πίσω από την επιτυχία της Hyundai στην Ευρώπη. Αυτή η αναγνώριση επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να επενδύουμε στο μέλλον τους και να εξελίσσουμε συνεχώς τις πρακτικές μας».

Ο κ. David Plink, CEO του Top Employers Institute, τόνισε: «Σε έναν κόσμο συνεχών αλλαγών, αποτελεί έμπνευση να βλέπουμε οργανισμούς να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις με συνέπεια. Οι Κορυφαίοι Εργοδότες συνεχίζουν να θέτουν τα πρότυπα, προωθώντας την ανάπτυξη και την ευημερία των εργαζομένων και εμπλουτίζοντας τον κόσμο της εργασίας».

Η Hyundai Motor Europe ενισχύει τη θέση της ως κορυφαίος εργοδότης στην Ευρώπη, προάγοντας τη συμμετοχικότητα, τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την ευημερία των ομάδων της, διαμορφώνοντας παράλληλα το μέλλον της κινητικότητας. Το πρόγραμμα Top Employers έχει πιστοποιήσει και βραβεύσει πάνω από 2.400 κορυφαίους εργοδότες σε 125 χώρες και περιοχές σε πέντε ηπείρους.