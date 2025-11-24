Σημαντική συμβολή στην επιτυχία είχε και το νέο Hyundai SANTA FE 2025, το οποίο κέρδισε τα βραβεία «Mass-Market Driver Assist» και «Connected Vehicle».

Η Hyundai Motor ανακηρύχθηκε –για έκτη συνεχόμενη χρονιά– η κορυφαία μάρκα μαζικής αγοράς (Mass-Market) σε τεχνολογική καινοτομία, σύμφωνα με τη μελέτη «2025 U.S. Tech Experience Index (TXI) StudySM» της J.D. Power.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας στην ανάπτυξη προηγμένων, αξιόπιστων και φιλικών προς τον χρήστη τεχνολογιών που βελτιώνουν την καθημερινή εμπειρία οδήγησης.

Σημαντική συμβολή στην επιτυχία είχε και το νέο Hyundai SANTA FE 2025, το οποίο κέρδισε τα βραβεία «Mass-Market Driver Assist» και «Connected Vehicle». Το Digital Key 2 Premium, που επιτρέπει την πρόσβαση και εκκίνηση του αυτοκινήτου μέσω smartphone, όπως και το σύστημα Blind-Spot View Monitor που ενισχύει την ορατότητα στα τυφλά σημεία, ξεχώρισαν για την καινοτομία και την πρακτικότητά τους.

Με τις τεχνολογίες αυτές, η Hyundai συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη στην αυτόνομη υποβοήθηση οδήγησης, τη συνδεσιμότητα και την ασφάλεια, εδραιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στους παγκόσμιους ηγέτες της αυτοκινητοβιομηχανίας.