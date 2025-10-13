Όλα τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα πολυμέσων ccNCμέσω της τελευταίας πιο πρόσφατης ενημέρωσης, θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία.

Η Hyundai αναβαθμίζει την εμπειρία πλοήγησης στα οχήματά της με την ενσωμάτωση της υπηρεσίας Google Places στο σύστημα πολυμέσων ccNC (Connected Car Navigation Cockpit). Η ενεργοποίηση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025 και αφορά τα μοντέλα KONA, SANTA FE, TUCSON, IONIQ 5 και IONIQ 5 N, συμπεριλαμβανομένων και των ήδη πωληθέντων οχημάτων.

Με την Google Places, οι οδηγοί έχουν πρόσβαση σε πλήρη βάση δεδομένων με πάνω από 200 εκατομμύρια τοποθεσίες παγκοσμίως, περιλαμβάνοντας εστιατόρια, αξιοθέατα, επιχειρήσεις και άλλα σημεία ενδιαφέροντος.

Η υπηρεσία προσφέρει:

Λεπτομερείς πληροφορίες: ώρες λειτουργίας, φωτογραφίες, περιγραφές και αξιολογήσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βελτιωμένη αναζήτηση και εισαγωγή διευθύνσεων με αυτόματη συμπλήρωση και προτάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Φιλική και γρήγορη εμπειρία χρήστη, που διευκολύνει τον εντοπισμό σημείων ενδιαφέροντος με φίλτρα και επιλογές κατά επωνυμία.

Η συνεργασία Hyundai – Google συνεχίζει να ενισχύεται, με στόχο την παροχή επόμενης γενιάς εμπειριών πλοήγησης και ψυχαγωγίας στους πελάτες της μάρκας, ενισχύοντας την ακρίβεια και την ευκολία στη χρήση των συστημάτων πλοήγησης των οχημάτων.