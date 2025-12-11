Ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ - Δείτε τον πίνακα κερδών του Τζόκερ.

Κλήρωσε για τα 4,1 εκατομμύρια ευρώ που μοίραζε το Τζόκερ στην κλήρωση της 11ης Δεκεμβρίου.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 3, 12, 17, 22, 45 και Τζόκερ το 19.

Στη μεγάλη κατηγορία δεν βρέθηκε νικητής, καθώς σημειώθηκε για 15η φορά τζακ ποτ. Όμως, ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, στην τρίτη κατηγορία (4+1), 10 δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ.

Την ερχόμενη Κυριακή (14/12), στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

Η κλήρωση του Τζόκερ

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Η ακύρωση εκτυπωμένου αποδεικτικού συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο Τζόκερ μέσω των πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του αποδεικτικού συμμετοχής. Δηλαδή, αν το αποδεικτικό συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.