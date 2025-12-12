Όσα αποκάλυψε ο Πέτρος Λαγούτης για την παρουσίαση του Big Brother.

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Στην Αγκαλιά του Φάνη», βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 11 Δεκεμβρίου, ο ηθοποιός Πέτρος Λαγούτης, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης και ξεχωριστή συνέντευξη στον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ωστόσο, οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν και στην παρουσίαση του Big Brother, που ανέλαβε ο Πέτρος Λαγούτης την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, μία απόφαση που είχε φέρει ποικιλόμορφες αντιδράσεις στο χώρο της τηλεόρασης αλλά και στο κοινό.

Εχθές λοιπόν, ο ηθοποιός, εξήγησε πως έλαβε αρνητική κρητική για αυτή την επαγγελματική του κίνηση, την ίδια ώρα που δεχόταν και ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την παρουσία του.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, με αφορμή τη συζήτηση, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο παρουσίαζε το τηλεπαιχνίδι ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο παρελθόν, ενώ με τη σειρά του, ο Πέτρος Λαγούτης σχολίασε: «Από την αρχή ξεκαθάρισα στον εαυτό μου ότι δεν θα πάω να κάνω τον Ανδρέα Μικρούτσικο, και νομίζω έχουν αλλάξει και οι εποχές λίγο. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Ο Ανδρέας έκανε τον παρουσιαστή που ήταν και λίγο ψυχολόγος, αυτό το πράγμα όμως νομίζω ότι σήμερα, όποιος κι αν πάει να το κάνει, θα χάσει».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης μάλιστα, οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν στο εν λόγω τηλεοπτικό project, σχετικά με το αν δέχεται περισσότερη αρνητική κριτική από το κοινό ή από την τηλεόραση. Έτσι με αφορμή αυτό, ο ηθοποιός, ανέφερε: «Νομίζω ότι το «Big Brother» τρώει περισσότερο hate από την ίδια την τηλεόραση. Το ότι με σταματούσε κόσμος που δεν θα έβλεπε «Big Brother», εννοώ και γνωστούς μου ανθρώπους και μου λέγανε «ρε συ, δεν το έβλεπα ποτέ και το βλέπω για σένα» και «το πας καλά, μπράβο» μου έλεγαν, ήταν σε μεγάλη αντιδιαστολή με το κράξιμο που προσπαθούσαν να ρίξουν στην τηλεόραση ειδικά πριν αρχίσει. Πρώτη φορά έφαγα κράξιμο και δυσφήμιση. Τέτοιο κράξιμο, δεν το έχω ξανά φάει, ήταν περίεργο στην αρχή».