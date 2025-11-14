«Στην αγκαλιά του Φάνη» βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης η Κωνσταντίνα Μιχαήλ.

Σε μία ιδιαίτερη αποκάλυψη προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου, η γνωστή ηθοποιός, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Η ηθοποιός, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, ωστόσο, αποκάλυψε και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είχε γνωριστεί με την «εθνική σταρ», Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Η αποκάλυψη της Κωνσταντίνας Μιχαήλ για την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Όπως λοιπόν αποκάλυψε η ηθοποιός, οι δύο γυναίκες, είχαν την ίδια ημέρα γενέθλια, με αποτέλεσμα, την πρώτη χρονιά αναγνωρισιμότητας της Κωνσταντίνας Μιχαήλ, να οργανώσει η κάθε μία το δικό της πάρτι. Όπως μάλιστα, αποκάλυψε η καλεσμένη του Φάνη Λαμπρόπουλου, οι καλεσμένοι της –που ήταν από το χώρο του θεάτρου και της υποκριτικής- προτίμησαν να δώσουν το παρών στη γιορτή της Αλίκης Βουγιουκλάκης.

«Η Αλίκη ήταν γλύκα. Την είχα γνωρίσει. Ήμουν 27 τότε. Είχαμε την ίδια ημέρα γενέθλια κι εγώ τότε που ήμουν διάσημη με το σίριαλ, έκανα πάρτι. Έκανε κι εκείνη ένα πάρτι στην Αίγλη Ζαππείου. Στο δικό μου το πάρτι είχα καλέσει και επώνυμους. Εγώ ήμουν πρωτάρα και πήγαν όλοι στην Αλίκη. Εννοείται», ανέφερε αρχικά και τόνισε, πως ήταν η πρώτη φορά που την γνώρισε:

«Μετά πήγα κι εγώ. Εκεί τη γνώρισα. Μετά μουρμούριζα και μου έλεγε: «Α έχεις και εσύ γενέθλια; Σου εύχομαι να κάνεις την καριέρα μου». Δεν το εννοούσε καθόλου», σημείωσε γελώντας και συνέχισε:

«Μετά σκεφτόμουν ότι θα γίνω κι εγώ τόσο διάσημη, «Δεν θα προλάβεις, θα παίρνω εγώ περισσότερους από εσένα». Μετά απεβίωσε η γυναίκα και το σώσαμε», κατέληξε η Κωντσαντίνα Μιχαήλ.

