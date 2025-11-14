Το πιο ανατρεπτικό GNTM της φετινής σεζόν. Το πλατό μετατρέπεται στην ταινία «Τα Κόκκινα Φανάρια».

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Παρασκευή 7/11) η Αγγέλικα Κύρου ήταν αυτή που αποχώρησε από το GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη.

Η Μιχαέλα Κράβαρικ είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή του στη σουίτα της βίλας.

Απόψε, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, η μέρα ξεκινά δυναμικά στο Σπίτι του GNTM 2025! Η ατμόσφαιρα φορτίζεται από νωρίς, καθώς το παιχνίδι «Θάρρος ή Αλήθεια» μετατρέπει το σπίτι σε πεδίο αποκαλύψεων και εντάσεων.

Οι ερωτήσεις είναι καυτές, οι απαντήσεις απρόβλεπτες και οι αντιδράσεις, εκρηκτικές!

Ποιο μοντέλο δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει περάσει την πόρτα του GNTM 2025;

Ποιος έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και ποιος έχει απογοητεύσει τους κριτές;

Ο Σάββας Ταβουλτσίδης διαθέτει πράγματι model material, ή μήπως είναι απλώς μια έντονη προσωπικότητα, που καταφέρνει να κλέβει την προσοχή;

Και ο Μιχάλης Κούτρης —πέρα από τη γοητεία και τον ενθουσιασμό— έχει τα προσόντα να φτάσει ως το τέλος;

{https://www.youtube.com/watch?v=OChZ3j5fIxA}

GNTM: Η 5η δοκιμασία αποχώρησης

Η κόντρα ανάμεσα στον Ανέστη Τεντέσκι και τον Νάρκισσο Τζιλόπουλο εντείνεται, δημιουργώντας ένα τεταμένο κλίμα, που επηρεάζει στη συνέχεια το κλίμα και στη Δοκιμασία Αποχώρησης.

Στο σετ, τα μοντέλα αντικρίζουν ένα κινηματογραφικό σκηνικό, εμπνευσμένο από την Αθήνα της δεκαετίας του ’50: βρεγμένα πλακόστρωτα, χαμηλά φώτα, υποβλητικές μουσικές και βλέμματα, που αφηγούνται ιστορίες από μια άλλη εποχή.

Το concept, με τίτλο «Red Lights», είναι εμπνευσμένο από την εμβληματική ταινία «Τα Κόκκινα Φανάρια» και καλεί τα μοντέλα να ζωντανέψουν μια γειτονιά του Πειραιά, σε μια εποχή που χαρακτηριζόταν από έντονο πάθος, μυστήριο και χιλιάδες όνειρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=VfWE_YVkfTE}

Η δοκιμασία εκτυλίσσεται σε δύο φάσεις, με ξεχωριστή βαθμολόγηση για την καθεμία:

- Χορογραφημένη πασαρέλα σε urban σκηνικό, όπου κάθε βήμα πάνω στο βρεγμένο πάτωμα δοκιμάζει ισορροπία, ρυθμό και αυτοπεποίθηση.

- Φωτογράφιση σε τριάδες, όπου ένα μοντέλο πρωταγωνιστεί και τα άλλα δύο καλούνται είτε να το αναδείξουν, είτε να του «κλέψουν» τη λάμψη. Το αποτέλεσμα;

Ένα οπτικό υπερθέαμα με αισθητική 50’s, κινηματογραφικό styling και ατμόσφαιρα που κόβει την ανάσα!

Η Μιχαέλα, ως νικήτρια του τελευταίου πλατό, έχει κερδίσει το στρατηγικό πλεονέκτημα να επιλέξει τις τριάδες και τη σειρά φωτογράφισης, βάζοντας έτσι τη δική της υπογραφή στις ισορροπίες του σπιτιού.

{https://www.youtube.com/watch?v=fACVLLj7Jts}

Η Ξένια Τσίρκοβα, ο Αναστάσης Νταρλαγιάννης και η Ραφαηλία Ζυγκιρίδη, «μπαίνουν» από την πρώτη στιγμή στο concept, εντυπωσιάζοντας τους κριτές, όμως, ο Γιώργος Τοκμετζίδης καταφέρνει να τους ξεσηκώσει όλους με μια αυθόρμητη, τολμηρή κίνηση στην πασαρέλα!

Για πρώτη φορά, οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι του σπιτιού, o Ανέστης και o Νάρκισσος, θα βρεθούν αντιμέτωποι στην ίδια φωτογράφιση.

Η ένταση ανάμεσά τους είναι εμφανής από το πρώτο κιόλας «κλικ», καθώς κανείς δεν σκοπεύει να κάνει πίσω. Δύο έντονες προσωπικότητες, δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στο modeling, αλλά μόνο ένας μπορεί να κυριαρχήσει στο κάδρο.

Ποιος θα καταφέρει να ξεχωρίσει και να «γράψει» πιο δυνατά στον φακό;

{https://www.youtube.com/watch?v=ihd5fnrdzAM}

Στην τελική αξιολόγηση, οι τρεις κριτές, Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης και Έντι Γαβριηλίδης, μαζί με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, βαθμολογούν ξεχωριστά κάθε φάση και το αποτέλεσμα είναι πιο απρόβλεπτο από ποτέ!

Κάποιοι λάμπουν με την κινηματογραφική τους παρουσία και την αυτοπεποίθησή τους, ενώ άλλοι χάνονται στη σκιά των συμπαικτών τους. Η αγωνία κορυφώνεται στο πλατό αποχώρησης, εκεί όπου οι αριθμοί μιλούν, οι ισορροπίες αλλάζουν και το όνειρο ενός μοντέλου θα «σβήσει» κάτω από τα κόκκινα φώτα του GNTM 2025!

{https://www.youtube.com/watch?v=si8OjoXr4rI}