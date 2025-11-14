Από το χώρο του θεάτρου στο πλατό με τον Θάνο Κιούση. Πάνος Σταθακόπουλος, Σταύρος Νικολαΐδης και Μάνος Ιωάννου σε 4 ξεκαρδιστικά επεισόδια.

Λάμψη, γέλιο και μοναδικές απαντήσεις έρχονται καθημερινά στις 17:30 στο «5X5» CELEBRITY με τον Θάνο Κιούση, ο οποίος υποδέχεται στο πλατό του «5Χ5» αγαπημένους celebrities που παίζουν όχι μόνο για να βοηθήσουν τους παίκτες να φτάσουν στον μεγάλο τελικό, αλλά και για φιλανθρωπικό σκοπό!

«5Χ5» Celebrity με τον Θάνο Κίουση – Όσα θα δούμε απόψε

Ο Θάνος Κιούσης μάς καλωσορίζει σε ένα ακόμα «5X5» CELEBRITY άκρως λαμπερό και διασκεδαστικό αυτή τη φορά με δύο ομάδες και ΤΡΕΙΣ αρχηγούς, που τα δίνουν όλα για την πολυπόθητη νίκη!

Ο Πάνος Σταθακόπουλος, ο Σταύρος Νικολαΐδης και ο Μάνος Ιωάννου έρχονται έτοιμοι να «μονομαχήσουν» σε 4 ξεκαρδιστικά επεισόδια για να κερδίσουν πόντους και να φτάσουν σε έναν διαφορετικό τελικό για καλό σκοπό, στηρίζοντας την ΕΛΕΠΑΠ, το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα, που για 88 ολόκληρα χρόνια, προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης σε περισσότερα από 110.000 παιδιά με αναπηρία, μέσα από τα 6 κέντρα της, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χανιά, Βόλο και Αγρίνιο.

Ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνει η πιο κεφάτη αναμέτρηση, γεμάτη γέλιο, φαντασία και απρόοπτα! Και οι τρεις αρχηγοί είναι ηθοποιοί και πολυτάλαντοι και η «μάχη» προβλέπεται σκληρή!

Ο Σταυρος Νικολαΐδης είναι φανατικός τηλεθεατής του «5Χ5», δεν μπορεί να αντισταθεί σε μία κρύα μπάλα παγωτό φιστίκι, αλλά και σε μία καυτή βραδιά...

Ο Μάνος Ιωάννου έχει πολλές κατακτήσεις, του αρέσει η γυμναστική, αλλά και να «θαλασσοπνίγεται» στα κύματα, ενώ όταν έχει ελεύθερο χρόνο κάνει βόλτες με την εντούρο του.

Ο Πάνος Σταθακόπουλος έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 50 σειρές, έχει φυτέψει πάνω από 100 αγκιναριές, έχει πάπιες, χήνες, αλλά και τον γάιδαρό του τον Ηρακλή!

Ποια ομάδα θα βρει τις πιο δημοφιλείς απαντήσεις; Ποιος celebrity θα φύγει νικητής;

Σε κάθε επεισόδιο του «5X5» CELEBRITY οι λαμπεροί και αγαπημένοι αρχηγοί οδηγούν τις ομάδες τους σε επικές μάχες… Λάθος απαντήσεις, αστεία, ευτράπελα, εκρήξεις γέλιου και απίθανες ατάκες δίνουν έναν ξεχωριστό τόνο σε κάθε γύρο του πιο απρόβλεπτου παιχνιδιού απαντήσεων και τα απογεύματά μας γίνονται ακόμα πιο παιχνιδιάρικα και διασκεδαστικά!

Και στο τέλος; Ένας διαφορετικός τελικός, με έναν μεγάλο σκοπό. Γιατί οι νίκες αποκτούν μεγαλύτερη αξία, όταν παίζεις… για καλό. Εξάλλου, όπως συμβαίνει πάντα, από το «5Χ5» κανείς δεν φεύγει χαμένος!

«5Χ5» CELEBRITY με τον Θάνο Κιούση - Καθημερινά στις 17:30 στον ΑΝΤ1.