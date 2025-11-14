Όσα θα δούμε το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Νοεμβρίου στις 13:30, στον ΑΝΤ1.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 13:30 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 14η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών.

Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Όσα θα δούμε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 13:30:

• Τα βότανα του Ιπποκράτη προστατεύουν την υγεία μας, αν τα εντάξουμε στην διατροφή μας.

• Με αφορμή τον «Movember», τον μήνα αφιερωμένο στην υγεία του άνδρα, γκρεμίζουμε τους μύθους για τον καρκίνο του προστάτη.

• Πόνος στον αυχένα: 2 στους 3 υποφέρουμε κάποια στιγμή. Οι ειδικές κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν.

• ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ με τη συνεργασία του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Τι πρέπει να περιλαμβάνει το Κιτ Πρώτων Βοηθειών;

Όσα θα δούμε το Κυριακή 16 Νοεμβρίου στις 13:30:

• Πανάδες: Είναι η εποχή να τις αντιμετωπίσουμε σωστά και αποτελεσματικά.

• Μας αξίζει να ευτυχίσουμε και μπορούμε να μάθουμε τον τρόπο!

• ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Περισσότερες από 300 γάτες έχει διαμελίσει αγέλη σκύλων στην Θεσσαλονίκη. Εθελοντές μας μιλούν για τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί ακόμη και άνθρωποι.

Επίσης, γνωρίζουμε τον Ρίκο, το τσιντσιλά που είναι φιλικό και χαδιάρικο κατοικίδιο.

