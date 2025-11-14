Μια απρόσμενη συνάντηση συνέβη στο First Dates όταν μία συμμετέχουσα πήγε στο παιχνίδι γνωριμιών και το ραντεβού της ήταν... ο γείτονάς της!
Οι δυο τους αποκάλυψαν οτι μένουν σε κοντινά σπίτια ωστόσο ποτέ τους δεν είχαν βγει ραντεβού.
{https://exchange.glomex.com/video/v-de7te63fdmz5?integrationId=40599y14juihe6ly}
Ένα από τα αποσπάσματα προκάλεσε ιδιαίτερα συζητήσεις ήταν όταν το ζευγάρι ξεκίνησε να αναφέρεται στα ταξίδια που θα ήθελε να πραγματοποιήσει στο εξωτερικό.
Τότε ο 23χρονος ανέφερε σαν πιθανή επιλογή προορισμού τη Βουλγαρία, κάτι που φάνηκε οτι δεν άρεσε ιδιαίτερα στην 19χρονη.
{https://www.tiktok.com/@starchannelgr/video/7572158284711447830}