Δεν πίστευε κανείς τους οτι θα έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλον!

Μια απρόσμενη συνάντηση συνέβη στο First Dates όταν μία συμμετέχουσα πήγε στο παιχνίδι γνωριμιών και το ραντεβού της ήταν... ο γείτονάς της!

Οι δυο τους αποκάλυψαν οτι μένουν σε κοντινά σπίτια ωστόσο ποτέ τους δεν είχαν βγει ραντεβού.

Ένα από τα αποσπάσματα προκάλεσε ιδιαίτερα συζητήσεις ήταν όταν το ζευγάρι ξεκίνησε να αναφέρεται στα ταξίδια που θα ήθελε να πραγματοποιήσει στο εξωτερικό.

Τότε ο 23χρονος ανέφερε σαν πιθανή επιλογή προορισμού τη Βουλγαρία, κάτι που φάνηκε οτι δεν άρεσε ιδιαίτερα στην 19χρονη.

