«Δεν άντεχα άλλο να πονάω» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Η Νεφέλη Μεγκ προχώρησε σε μια πολύ προσωπική εξομολόγηση μέσα από το νέο βίντεο που δημοσίευσε στο κανάλι της στο Youtube.

Η νεαρή δικηγόρος, Youtuber και παρουσιάστρια της σατιρικής εκπομπής «Πλυντήριο» στον ΣΚΑΪ αναφέρθηκε με έντονη συναισθηματική φόρτιση και δάκρυα στα μάτια στον πρώην σύντροφο της, ο οποίος την κακομεταχειριζόταν.

«Δεν άντεχα άλλο να πονάω. Δεν άντεχα άλλο να βλέπω έναν άνθρωπο, που ήθελα να του αφιερώσω όλη μου την ζωή, να μου λέει ότι φταίω που με χωρίζει. Ότι φταίω εγώ που τα έκανα όλα. Ότι είμαι σκουπίδι επειδή αποφάσισα να πω δημόσια ότι με παράτησε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν ήθελε να μιλήσω, δεν ήθελε να του χαλάσω την εικόνα του καλού και να πω την αλήθεια.

Ήθελε να το βουλώσω και αυτό προσπάθησε να κάνει, γιατί πάτησε πάνω στις ενοχές μου. Ήξερε πόσο ενοχική είμαι, ήξερε πόσο ευαίσθητη είμαι. Εδώ μου είπε “το παίζεις θύμα ρε” όταν ήξερε ότι εγώ θα κάνω κακό στον εαυτό μου επειδή το έλεγε αυτό. Ένας άνθρωπος που με αγάπησε να λέει αυτά τα πράγματα, ξέρετε πόσο βαρύς είναι αυτός ο συναισθηματικός πόνος;» αναφέρει η Νεφέλη Μεγκ.

«Δεν άντεχα άλλο, πέρασα χάλια μήνες και έχασα πάρα πολλά κιλά. Δεν μπορούσα να φάω και ήμουν σκιά του εαυτού μου. Τώρα θεωρώ, αν και πάλι δύσκολα, ότι έχω πάρει λίγο τα πάνω μου και προσπαθώ. Ντρέπομαι που ήμουν διατεθειμένη να του επιτρέψω να μου φωνάζει για να είμαι μαζί του. Ντρέπομαι γιατί έλεγα «θα πάει και θα βρει άλλη» και πίστευα ότι θα βρει κάπου καλύτερα. Ντρέπομαι που μπήκα στη διαδικασία να τον αμφισβητήσω και να σκεφτώ… μήπως είναι καλός ή είναι μια φάση» συμπλήρωσε, έχοντας ξεσπάσει σε λυγμούς, η Νεφέλη Μεγκ.