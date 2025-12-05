«Χτύπησε λίγο άσχημα, δεν παρεξηγούμαι - Αλλά ωραίο δεν ήταν έτσι όπως ακούστηκε», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Την δική της απάντηση έδωσε το πρωί της Παρασκευής, 5 Δεκεμβρίου η Κατερίνα Καινούργιου στο σχόλιο που έκανε το προηγούμενο βράδυ η Νεφέλη Μεγκ.

Συγκεκριμένα, η YouTuber, το βράδυ της Πέμπτης, 4 Δεκεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΙ, «Στην αγκαλιά του Φάνη», όπου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της ζητήθηκε να εκφράσει «αφιλτράριστα» την προσωπική της άποψη για ορισμένα πρόσωπα της δημοσιότητας.

Έτσι, η τοποθέτηση της Νεφέλης Μεγκ, για την Κατερίνα Καινούργιου και την Ελίνα Παπίλα προκάλεσαν εντύπωση.

Όσον αφορά, την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία κυοφορεί, η γνωστή YouTuber, δήλωσε: «Συγκινούμαι πολύ που έχει πετύχει αυτό που ήθελε και είναι καλά στη ζωή της. Εφόσον η Κατερίνα Καινούργιου έμεινε έγκυος και παντρεύεται, ξέρω ότι κι εγώ δεν θα μείνω στο ράφι. Το λέω για καλό, εφόσον το ήθελε πολύ».

Μάλιστα, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, προτού ρωτήσει την καλεσμένη του για την Κατερίνα Καινούργιου, της ανέφερε «Πρόσεξε, είναι φιλενάδα…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-depuo69fut29?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παρ’ όλα αυτά, όπως ανέφερε και η Νεφέλη Μεγκ, το σχόλιο που έκανε, δεν είχε κακοπροαίρετη χροιά.

Η απάντηση της Κατερίνας Καινούργιου στο σχόλιο της Νεφέλης Μεγκ

Στο σήμερα λοιπόν, Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», προβλήθηκε το σχετικό απόσπασμα, με την Κατερίνα Καινούργιου, να εκφράζει την προσωπική της άποψη, απαντώντας ταυτόχρονα στον εν λόγω σχολιασμό: «Μου φάνηκε λίγο περίεργο. Εφόσον λες: «Αφού και αυτή βρήκε, έχω ελπίδες κι εγώ». Δηλαδή, μέχρι και αυτή η κακομοίρα που τα κατάφερε, άρα κι εγώ έχω ελπίδες. Χτύπησε λίγο άσχημα, δεν παρεξηγούμαι γιατί φαντάζομαι δεν είχες κακή πρόθεση αλλά ωραίο δεν ήταν έτσι όπως ακούστηκε».

Μάλιστα, αφού προβλήθηκε το απόσπασμα, στο πλατό της πρωινή εκπομπής, κάθε ένας από τους συντελεστές, εξέφρασε την άποψή του, ωστόσο η Κατερίνα Καινούργιου, έσπευσε να συμπληρώσει: «Δεν είναι μόνο ότι το είπε για εμένα, ούτε που με νοιάζει, αλλά γενικότερα έχει πέσει σε ατοπήματα με γυναίκες. Μία η Σίσσυ Χρηστίδου, μία τα άλλα που έχει πει στο παρελθόν, μία που σχολιάζει τις εξωτερικές εμφανίσεις γυναικών και είναι γυναίκα. Είναι πολύ λίγο χρονικό διάστημα στα πράγματα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deq670xz8ib5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη δουλειά που παράγει η Νεφέλη Μεγκ ως εξής: «Πολλές φορές σχολιάζουμε για ωραία πράγματα, γιατί εγώ την παρακολουθώ στα social και καμιά φορά έχει εύστοχους σχολιασμούς. Ξεφεύγουμε από τους εύστοχους, τους χάνουμε και μένουμε στις κακίες που λέει».