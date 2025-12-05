Μαθητές σχολείων και φοιτητές σε όλη τη Γερμανία απείχαν από τα μαθήματά τους την Παρασκευή και συμμετείχαν σε διαδηλώσεις κατά της κυβερνητικής μεταρρύθμισης.

Χιλιάδες νέοι διαδήλωσαν στο Βερολίνο και σχεδόν ακόμα 90 πόλεις στη Γερμανία κατά της νέας υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, που πέρασε η κυβέρνηση Μερτς.

Η ανησυχία τους έγκειται στο ότι υπάρχει ένα «πολιτικό σύστημα που λαμβάνει αποφάσεις πάνω από τα κεφάλια τους και θα μπορούσε να τους στείλει σε πόλεμο σε περίπτωση κρίσης» όπως σημειώνουν.

Μαθητές σχολείων σε όλη τη Γερμανία απείχαν από τα μαθήματά τους την Παρασκευή και συμμετείχαν σε διαδηλώσεις κατά της κυβερνητικής μεταρρύθμισης για τη στρατιωτική θητεία. Την Παρασκευή, το γερμανικό κοινοβούλιο ενέκρινε μια ρύθμιση που απαιτεί από όλους τους 18χρονους άνδρες να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την καταλληλότητά τους και την προθυμία τους να υπηρετήσουν στον στρατό. Για τις γυναίκες, το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει εθελοντικό.

{https://twitter.com/berlinerzeitung/status/1996948882844971260}

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, ο κυβερνητικός συνασπισμός συμφώνησε επίσης να επαναφέρει τις υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις για τους άνδρες που γεννήθηκαν από το 2008 και μετά. Εάν ο στρατός δεν επιτύχει τους στόχους στρατολόγησης για εθελοντική υπηρεσία, ένα μέρος όσων εξετάστηκαν θα μπορούσε να κληθεί μετά από ξεχωριστή ψηφοφορία.

Διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν σε περίπου 90 πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη τη Γερμανία. Σύμφωνα με την αστυνομία του Βερολίνου, περίπου 800 άτομα συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για τη μεταρρύθμιση το πρωί, ενώ αρκετές χιλιάδες αναμένονται στη γερμανική πρωτεύουσα όσο περνάει η ώρα.

{https://twitter.com/morgenpost/status/1996947812295049695}

Η πρωτοβουλία πίσω από τη διαμαρτυρία, Schulstreik gegen Wehrpflicht (σχολική απεργία κατά της υποχρεωτικής στράτευσης), ανέφερε στο site της πως «oι πολιτικοί και η Bundeswehr... διαφωνούν για το πώς πρέπει να επαναφέρουμε τη υποχρεωτική στράτευση. Αλλά κανείς δεν μας μιλάει. Κανείς δεν μας ρωτάει τι θέλουμε».

«Γιατί να λύνονται οι πόλεμοι με στρατό; Αυτό απλώς επαναλαμβάνει ό,τι συνέβαινε πριν από τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε στο Politico ο 16χρονος Μάρτιν, που συμμετείχε σε διαδήλωση στο κέντρο του Βερολίνου. Πρόσθεσε πως προσπαθεί να βρει τρόπο να παρακάμψει την στρατολόγηση, για παράδειγμα πηγαίνοντας σε ψυχολόγο ή δηλώνοντας άρρωστος. «Γιατί να κάνω ό,τι μου λένε οι ηλικιωμένοι; Γιατί να κάνω μία εκπαίδευση που δεν με βοηθάει στη ζωή μου σε τίποτα εκτός από το να μάθω πώς να σκοτώνω ανθρώπους;».

Ένας άλλος 17χρονος, ο Νιλς, υποστήριξε ότι δεν είχε τίποτα εναντίον της ένταξης συνομηλίκων του στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά ότι η υποχρεωτική πτυχή του νόμου τον είχε ωθήσει να συμμετάσχει στη διαδήλωση. «Το πρόβλημα που έχω με αυτό είναι ότι δεν πρέπει να επιβάλλεται σε κανέναν. Ίσως θα έπρεπε να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κάνουν το επάγγελμα του στρατιώτη πιο ελκυστικό για όσους θέλουν να γίνουν στρατιώτες», είπε.

{https://twitter.com/DrBuzzzzz/status/1996937070418251850}

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους απευθύνθηκε στους φοιτητές την Πέμπτη σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Instagram. «Όλοι μπορούν να διαμαρτυρηθούν υπέρ και κατά των πάντων. Η ελευθερία της έκφρασης είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της δημοκρατίας μας. Ολόκληρος ο τρόπος ζωής μας είναι ένα δώρο αλλά ένα δώρο που πρέπει να υπερασπιζόμαστε κάθε μέρα. Αν θέλεις να ζήσεις με τον ίδιο τρόπο στο μέλλον... τότε πρέπει να είσαι πρόθυμος να το υπερασπιστείς», πρόσθεσε ο Πιστόριους.

«Ούτε η δημοκρατία ούτε το κράτος μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Οι άνθρωποι πρέπει να το κάνουν αυτό, όπως ακριβώς έκαναν και στο παρελθόν» είπε.

{https://www.instagram.com/p/DR2PaQRDO3t/?hl=el}

Η Γερμανία σχεδιάζει να αυξήσει τα επίπεδα των δυνάμεών της από 180.000 σε 260.000 ενεργούς στρατιώτες και από 55.000 σε 200.000 εφέδρους για να ανταποκριθεί στους στόχους ετοιμότητας του ΝΑΤΟ εν μέσω μιας αυξανόμενης απειλής από τη Ρωσία. Τα κυβερνώντα κόμματα - το συντηρητικό μπλοκ και οι κεντροαριστεροί Σοσιαλδημοκράτες - συζήτησαν τη μεταρρύθμιση για μήνες, πριν καταλήξουν σε συμφωνία για την αλλαγή του νόμου τον Νοέμβριο.

Στήριξη στις διαδηλώσεις έκανε και το κομουνιστικό κόμμα της Γερμανίας.

{https://twitter.com/partei_dkp/status/1996946364261970291}

Με πληροφορίες του Politico/tagesschau