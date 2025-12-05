Η Κάτια Ταραμπάνκο και ο Edward Στεργίου, μπαίνουν με φόρα στο πλατό του GNTM 2025.

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Τετάρτη 3/12) ο Νάρκισσος Τζιλόπουλος, ήταν αυτός που αποχώρησε από το GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη.

Ο Γιώργος Τοκμετζίδης είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή του στη σουίτα της βίλας.

GNTM 6: Στο δρόμο για τους Top 9 – Όσα θα δούμε σήμερα

Απόψε, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, τα μοντέλα του GNTM 2025 μπαίνουν σε ένα τεστ ασυλίας, στο πιο κρίσιμο σημείο του διαγωνισμού, που θα κρίνει ποιος θα εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τους Top 9!

Τέσσερις απαιτητικές δοκιμασίες, τέσσερις ευκαιρίες και μόνο ένας νικητής, που θα κερδίσει ασυλία από την επόμενη αποχώρηση, χωρίς όμως να απαλλαγεί από την ευθύνη της φωτογράφισης και τη διεκδίκηση της καλύτερης λήψης και τα 600€ του νικητήριου «κλικ»!

{https://www.youtube.com/watch?v=P38p2xONAR0}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην πρώτη δοκιμασία τα μοντέλα ποζάρουν μπροστά στον φακό της Ζενεβιεβ Μαζαρί για μια σειρά Polaroid λήψεων, en face, προφίλ, χαμόγελο και extreme face.

Ένα γρήγορο, αλλά αποκαλυπτικό τεστ φωτογένειας και εκφραστικότητας.

Στη συνέχεια, οι έξι επικρατέστεροι έχουν μόλις πέντε λεπτά για να προετοιμαστούν για ένα απαιτητικό casting, όπου καλούνται να παρουσιάσουν τον εαυτό τους με επαγγελματισμό και ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

{https://www.youtube.com/watch?v=QVVCDIU0fLM}

Οι τέσσερις που ξεχωρίζουν προχωρούν σε μια δοκιμασία παρουσίασης, δημιουργώντας ένα σύντομο video-bio 15’’, σαν Instagram story, με τη βοήθεια ενός φίλου-συμπαίκτη τους στην κινηματογράφηση.

Οι δύο φιναλίστ αναμετρώνται για την ασυλία στο απόλυτο catwalk challenge: μια επιστροφή στις ρίζες του GNTM, εκεί όπου όλα ξεκίνησαν. Με δυναμισμό, ρυθμό και αυτοπεποίθηση, διεκδικούν το εισιτήριο για τους κορυφαίους εννιά του διαγωνισμού. Ποιος από τους δύο θα επικρατήσει;

Το επεισόδιο κορυφώνεται με μια εντυπωσιακή φωτογράφιση, σε ένα concept γεμάτο ταχύτητα, ενέργεια και στυλ! Οι διαγωνιζόμενοι ποζάρουν σε ζευγάρια, έχοντας δίπλα τους δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του GNTM και έμπειρα μοντέλα, πλέον, την Κάτια Ταραμπάνκο και τον Edward Στεργίου!

{https://www.youtube.com/watch?v=V9aKbyaAG18}

Κάθε ζευγάρι φωτογραφίζεται στο ίδιο set και με το ίδιο styling, γνωρίζοντας πως μόνο ένας θα κατακτήσει θέση στις top λήψεις, ενώ ο άλλος θα βρεθεί υποψήφιος προς αποχώρηση.

{https://www.youtube.com/watch?v=kvG25szobZE}

Ένα επεισόδιο με ένταση, στρατηγική, δημιουργικότητα και fashion δράση! Το GNTM 2025 ανεβάζει στροφές και ο δρόμος για τους Top 9 γίνεται πιο συναρπαστικός από ποτέ!