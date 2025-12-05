«Grand Hotel»: Έρχεται τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου με διπλό επεισόδιο – Όσα θα δούμε τη νέα εβδομάδα.

«Grand Hotel»: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Επεισόδια: 45-48

Ο Πέτρος παρακολουθεί την είσοδο του Grand Hotel αναζητώντας την Αλίκη, ενώ ακούει από τις καμαριέρες ότι ο Ρήγας μπορεί να της έχει κάνει κακό. Ο Άρης και η Φρίντα πέφτουν στην παγίδα του Ρήγα, ο οποίος πυροβολεί τον Άρη.

Όμως η Φρίντα και η Αλίκη καταφέρνουν και αντιστρέφουν τους όρους: τώρα είναι ο Ρήγας που φυλακίζεται στην θέση της Αλίκης. Η Αλίκη επιστρέφοντας εξαντλημένη στο ξενοδοχείο, περνάει μπροστά από τον Πέτρο, ο οποίος την βλέπει και πάει με λαχτάρα να της μιλήσει…

Ο Άρης αναρρώνει κρυφά στο δωμάτιο της Αλίκης, αλλά η συμπεριφορά της κινεί υποψίες στον αστυνόμο Κομνηνό.

Η απόρριψη της Μελίνας εξοργίζει τον Χατζημήτρο που ξεσπά όπου βρει και τα πράγματα δείχνουν ότι θα γίνουν πολύ χειροτέρα. Ο Χαραλάμπης δεν πιστεύει στ’ αυτιά του, όταν ο Χρόνης του αποκαλύπτει ότι ο Πέτρος είναι ζωντανός.

{https://www.youtube.com/watch?v=5AKxtKdPlvY}

Η Αλίκη, σε θέση ισχύος, επισκέπτεται τον Ρήγα αποφασισμένη να του επιβάλει τους όρους της.

Ο Ρήγας βρίσκεται φυλακισμένος, ενώ η Αλίκη προσπαθεί να τον πείσει να υπογράψει το συμφωνητικό που του έχει πάει, με το οποίο της δίνει διαζύγιο και επιστρέφει το ξενοδοχείο στην οικογένεια.

Η Μελίνα παρασύρεται και επιβεβαιώνει τους φόβους της Θεώνης, εκδηλώνοντας τον έρωτά της στον Χαραλάμπη, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και αλλάζει στάση απέναντι της. O Πέτρος γράφει ένα γράμμα στην Αλίκη και στέκεται προβληματισμένος για το αν θα της το στείλει τελικά.

{https://www.youtube.com/watch?v=2TV7rkpUb6s}

Η Αλίκη συνεχίζει να πιέζει τον Ρήγα, ο οποίος βρίσκεται ακόμη κλεισμένος στο κελί σε άθλια κατάσταση, αλλά χωρίς να υποχωρεί.

Ο Πέτρος αναζητά με αγωνία την γυναίκα στη φωτογραφία που βρήκε στην αποθήκη της Φιλίτσας με την ελπίδα ότι αυτή θα του δώσει τις αποδείξεις που χρειάζεται για να καταδικαστεί ο Ρήγας.

Ο Άρης αισθάνεται καλύτερα και ζητάει από την Αλίκη να τον αφήσει να πάει στο δωμάτιό του, γιατί βασανίζεται να είναι μαζί της χωρίς να την αγγίζει…