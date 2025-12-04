Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας».

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

Ο Μαρκόπουλος προσπαθεί να ενοχοποιήσει τη Χριστίνα για το φόνο της Κατρίν, δηλώνοντας στον ενωμοτάρχη ότι είναι αθώος.

Ο Πέτρος και ο Στέφανος μπλέκονται όλο και πιο πολύ με το λαθρεμπόριο, συμμετέχοντας σε μια επικίνδυνη συναλλαγή.

«Άγιος Έρωτας» - Τι θα δούμε απόψε:

Ο Παύλος ετοιμάζει το πιο ύπουλο χτύπημα λέγοντας στον Νικηφόρο ότι η Χριστίνα σκότωσε την Κατρίν, και ο ίδιος απλώς της έδωσε άλλοθι.

Η αποκάλυψη σοκάρει τον Κυριάκο και τον Αντρέα, που πρέπει να βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν την καινούργια κατάσταση.

Παράλληλα, η Χλόη απελπίζεται ψάχνοντας μάταια την Ελευθερία. Η Δέσποινα είναι έτοιμη να εκδικηθεί τη Δώρα, ενώ η Θάλεια δέχεται επίθεση από την Ελένη όταν προσπαθεί να της μιλήσει για το μέλλον της.

Εντωμεταξύ, ο Κυριάκος ανακαλύπτει ότι τα παιδιά του συναναστρέφονται με κάποιον που ήταν φυλακή και ο Στέφανος με τον Πέτρο μπλέκουν όλο και βαθύτερα με τα λαθραία.

Και όλα αυτά ενώ η Χλόη ετοιμάζει στον πατέρα Νικόλαο ένα δώρο που θα τον συγκινήσει πολύ βαθιά.

