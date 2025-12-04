Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 έρχεται στον Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»!

Η Μελισσάνθη συναντά τη μητέρα της και την Ασπασία στους αρραβώνες της Μαγδαληνής, η Ιουλία προτρέπει την Ευγενία να πει την αλήθεια στον Σίμο και η Πολυξένη δυσανασχετεί με τις οντισιόν στον κινηματογράφο.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Τι θα δούμε απόψε στις 22:30

22ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη παρευρίσκεται στον αρραβώνα της Μαγδαληνής, όπου συναντά τη μητέρα της και την Ασπασία.

Η Ιουλία και ο Φωκάς οργανώνουν ένα αποχαιρετιστήριο τραπέζι με τον Σίμο και την Ευγενία, που καταλήγει πιο αποκαλυπτικό απ’ ότι περίμεναν.

Η Ασπασία παρόλο που πηγαίνει στον Πειραιά για τον αρραβώνα της Μαγδαληνής, δεν μπορεί να αντικρίσει την μητέρα της.

Επιστρέφοντας στην Καλαμάτα δέχεται την πρόταση του Μίμη. Η Πολυξένη ανυπόμονη, γκρινιάζει για το μικρό ρόλο στην ταινία και δυσφορεί με τη διαδικασία της οντισιόν, προκαλώντας εντάσεις στη Μάρθα και το Στάθη.

{https://www.youtube.com/watch?v=x78Vbr9HZxw}

Η Θεοδώρα καταφτάνει στον Πειραιά και η Μαγδαληνή με τον Οδυσσέα αρραβωνιάζονται υπό την παρουσία των δικών τους ανθρώπων.

Μελισσάνθη και Ασπασία συναντιούνται μετά από χρόνια.

{https://www.youtube.com/watch?v=xksxiHIbF4Y}

Οι αρραβώνες της Μαγδαληνής.

{https://www.youtube.com/watch?v=ATFnNsLN274}

Ένας άγνωστος άντρας ακολουθεί την Πολυξένη και τη Μάρθα.

{https://www.youtube.com/watch?v=I80GClGRSS4}

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!