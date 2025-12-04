Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 έρχεται στον Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»!
Η Μελισσάνθη συναντά τη μητέρα της και την Ασπασία στους αρραβώνες της Μαγδαληνής, η Ιουλία προτρέπει την Ευγενία να πει την αλήθεια στον Σίμο και η Πολυξένη δυσανασχετεί με τις οντισιόν στον κινηματογράφο.
22ο Επεισόδιο
Η Μελισσάνθη παρευρίσκεται στον αρραβώνα της Μαγδαληνής, όπου συναντά τη μητέρα της και την Ασπασία.
Η Ιουλία και ο Φωκάς οργανώνουν ένα αποχαιρετιστήριο τραπέζι με τον Σίμο και την Ευγενία, που καταλήγει πιο αποκαλυπτικό απ’ ότι περίμεναν.
Η Ασπασία παρόλο που πηγαίνει στον Πειραιά για τον αρραβώνα της Μαγδαληνής, δεν μπορεί να αντικρίσει την μητέρα της.
Επιστρέφοντας στην Καλαμάτα δέχεται την πρόταση του Μίμη. Η Πολυξένη ανυπόμονη, γκρινιάζει για το μικρό ρόλο στην ταινία και δυσφορεί με τη διαδικασία της οντισιόν, προκαλώντας εντάσεις στη Μάρθα και το Στάθη.
Η Θεοδώρα καταφτάνει στον Πειραιά και η Μαγδαληνή με τον Οδυσσέα αρραβωνιάζονται υπό την παρουσία των δικών τους ανθρώπων.
Μελισσάνθη και Ασπασία συναντιούνται μετά από χρόνια.
Οι αρραβώνες της Μαγδαληνής.
Ένας άγνωστος άντρας ακολουθεί την Πολυξένη και τη Μάρθα.
