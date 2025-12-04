Ο Sting κάνει μια στάση στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2026.

O Sting θα δώσει μια μεγάλη συναυλία στην Κύπρο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του, «STING 3.0 World Tour».



Η συναυλία του θρυλικού καλλιτέχνη θα πραγματοποιηθεί στις 4 Αυγούστου 2026, στο Τσίρειο Στάδιο στη Λεμεσό, που προωθείται από την NNC Megaevents Productions, Cyprus.

Με τον βιρτουόζο κιθαρίστα και μακροχρόνιο συνεργάτη του Dominic Miller, και τον δυναμικό ντράμερ Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), οι θαυμαστές θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον Sting να ερμηνεύει τις πιο ηλεκτρισμένες επιτυχίες και σπάνια κομμάτια από τη διαχρονική δισκογραφία του.

Η παγκόσμια περιοδεία STING 3.0 έχει σημειώσει πολλά sold-out και ξεκίνησε με εξαιρετικές κριτικές. Η πολυβραβευμένη περιοδεία STING 3.0 World Tour θα συνεχιστεί με μια ειδική σειρά συναυλιών που έχουν προγραμματιστεί σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

Το πλήρες πρόγραμμα περιοδείας είναι διαθέσιμο εδώ

{https://youtu.be/3T1c7GkzRQQ?si=_xyJFxSz7zHxeW_y}

Γνωστός για το πρωτοποριακό του έργο ως σόλο καλλιτέχνης και ως frontman και στιχουργός του εμβληματικού συγκροτήματος The Police, ο Sting, υπό τη διαχείριση του Martin Kierszenbaum/Cherrytree Music Company, έχει επανειλημμένα ωθήσει τα όρια της μουσικής καινοτομίας καθ’ όλη τη λαμπρή του καριέρα.

Η περιοδεία STING 3.0 αντιπροσωπεύει μια νέα, δυναμική εποχή, παρουσιάζοντας επιλογές από τον εκτεταμένο του κατάλογο μέσα από την ένταση ενός τριμελούς σχήματος, και ενέπνευσε το νέο του τραγούδι, I Wrote Your Name (Upon My Heart), που έκανε το mixing ο τέσσερις φορές Grammy Award-winning ηχολήπτης Robert Orton, και κυκλοφόρησε από τις Cherrytree Music Company/Interscope Records.

Επιπλέον, ένα νέο live album, το STING 3.0 LIVE, είναι τώρα διαθέσιμο ψηφιακά, σε CD και σε 180g vinyl. Επίσης ηχογραφημένο κατά τη διάρκεια της παγκοσμίως αναγνωρισμένης περιοδείας STING 3.0, το STING 3.0 LIVE είναι μια συλλογή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, συμπεριλαμβανομένου του Be Still My Beating Heart, που δεν είχε ποτέ κυκλοφορήσει ως live version.

Το 10-song digital album περιλαμβάνει επίσης μια live ηχογράφηση του Fragile, του single του 1987, που πρόσφατα διασκευάστηκε από μια παιδική χορωδία σε ένα επεισόδιο της μίνι σειράς του Netflix Adolescence.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία μπορείτε να βρείτε εδώ.



Προπώληση εισιτηρίων εδώ

{https://youtu.be/SYIFp3B1RLA?si=CUv1h9cqQIirMI1H}



Λίγα λόγια για τον Sting



Στην εξαιρετική του καριέρα, ο Sting, μέλος του Rock and Roll Hall of Fame, έχει λάβει 17 GRAMMY Awards και έχει πουλήσει 100 εκατομμύρια albums παγκοσμίως, συνδυάζοντας τη δουλειά του ως ένας από τους πιο ξεχωριστούς σόλο καλλιτέχνες στον κόσμο και ως πρώην frontman των The Police.

Συνθέτης, τραγουδιστής-στιχουργός, ηθοποιός, συγγραφέας και ακτιβιστής, ο Sting έχει επίσης λάβει ένα Golden Globe, τέσσερις Oscar nominations, μία Tony nomination, το Billboard Magazine’s Century Award και τα Kennedy Center Honors.

Η υποστήριξή του προς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως το Rainforest Fund, η Amnesty International και το Live Aid, αντικατοπτρίζει την τέχνη του και την παγκόσμια της εμβέλεια.

Μαζί με τη σύζυγό του Trudie Styler, ο Sting ίδρυσε το Rainforest Fund το 1989, για την προστασία των τροπικών δασών και των αυτόχθονων λαών που ζουν εκεί.