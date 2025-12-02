Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ένας τραγουδιστής με σπάνιο ερμηνευτικό χάρισμα που έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια την αγάπη του κοινού, παρουσιάζει στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ένα ρεσιτάλ φωνής και πιάνου με τίτλο Ένα όνειρο, μια ιστορία για δεύτερη φορά μετά την επιτυχημένη πρώτη παράσταση.



Μαζί του στο πιάνο ο Νεοκλής Νεοφυτίδης που υπογράφει και την καλλιτεχνική επιμέλεια.

Αυτή η μουσική παράσταση για πιάνο και φωνή χωρίζεται σε μικρές μουσικές ενότητες. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης θα τραγουδάει ορισμένες από τις πιο σημαντικές στιγμές του αστικού λαϊκού ρεπερτορίου σαν να λέει διαφορετικές ιστορίες. Οι ιστορίες αυτές θα μας οδηγήσουν στα τραγούδια που έγραψαν ανάμεσα σε άλλους ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Μάνος Λοΐζος, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Γιάννης Σπανός. Από το Ερωτικό και το Λούζεται η αγάπη μου, στο Αντιλαλούνε τα βουνά, στο Έξω φυσάει και βρέχει, στο Μια φορά και ένα καιρό, στη Νύχτα.

Και τα μουσικά βήματα θα μας φέρουν στην εποχή που ο Κώστας Τριανταφυλλίδης ερμήνευσε μοναδικά το Όνειρο Απατηλό στην περίφημη διασκευή του Μίνου Μάτσα για την κινηματογραφική ταινία Ευτυχία, αλλά και στο τραγούδι του ίδιου συνθέτη με τίτλο Ιστορία από την τηλεοπτική σειρά Οι Πανθέοι που σύστησε τον Τριανταφυλλίδη σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Δύο τραγούδια που δίνουν από κοινού και τον τίτλο της παράστασης και δημιουργούν το κλίμα μέσα στο οποίο θα ανθίσει το πρόγραμμα που με ευαισθησία και γνώση έφτιαξε ο σπουδαίος Νεοκλής Νεοφυτίδης.



Πληροφορίες





Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα



Καλλιτεχνική επιμέλεια-πιάνο: Νεοκλής Νεοφυτίδης

Ηχοληψία: Ηλίας Λάκκας

Φωτογραφία αφίσας: Γιώργος Καλφαμανώλης

Artwork: Πέτρος Παράσχης

Προπώληση εδώ

Εισιτήρια:

Διακεκριμένη (Σ:1-5): 25€

Α Ζώνη (Σ:6-11): 20€

Β Ζώνη (Σ:12-15): 15€

Εξώστης: 10€

Ώρα έναρξης: 21:00

- τηλεφωνικά: 2107234567

- εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα



ΠΑΡΑΓΩΓΗ:

CELESTIAL ARTS & ENTERTAIΝMENT PRODUCTIONS