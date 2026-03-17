Το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με ήπια άνοδο, καταγράφοντας τρίτη συνεχόμενη θετική ημέρα, αν και με εμφανή απώλεια δυναμικής προς το τέλος. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.143,17 μονάδες με κέρδη 0,24%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,74% στις 2.332,45 μονάδες. Ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης ολοκλήρωσε στις 5.435,01 μονάδες με άνοδο 0,21% και ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στις 2.684,4 μονάδες με κέρδη 1%.
Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 231,38 εκατ. ευρώ και ο όγκος συναλλαγών στα 39,45 εκατ. τεμάχια. Στις τράπεζες, η Eurobank έκλεισε στα 3,47 ευρώ με άνοδο 0,14%, η Πειραιώς στα 7,36 ευρώ με οριακή πτώση 0,08%, η Εθνική στα 12,84 ευρώ με άνοδο 1,66% και η Alpha Bank στα 3,33 ευρώ με οριακή άνοδο 0,06%. Η Τράπεζα Κύπρου ολοκλήρωσε στα 2,33% υψηλότερα και η Optima με κέρδη 1,17%.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Helleniq Energy έκλεισε στα 10,29 ευρώ με άνοδο 4,15% και η Motor Oil στα 39,2 ευρώ με κέρδη 3,16%, ενώ η Τιτάν ολοκλήρωσε στα 45,25 ευρώ με άνοδο 3,31%. Αντίθετα, η Βιοχάλκο έκλεισε στα 13,52 ευρώ με απώλειες 3,84%, ο ΟΠΑΠ στα 14,18 ευρώ με πτώση 2,41%, η Metlen στα 37,06 ευρώ με -1,65%, η Coca Cola στα 52,30 ευρώ με -1,04% και ο ΟΤΕ στα 17,32 ευρώ με -1,03%.
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intralot έκλεισε στα 0,919 ευρώ με άνοδο 1,88%, η Intracom στα 3,13 ευρώ με ισχυρά κέρδη 6,45%, η ΑΒΑΞ με άνοδο 3,62% και η Trade Estates με +2,13%, ενώ ο Φουρλής υποχώρησε κατά 1,31%. Στη συνολική εικόνα της αγοράς, 80 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 48 πτωτικών.