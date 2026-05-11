Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με θετικό πρόσημο, διατηρώντας την ανοδική του δυναμική παρά τη μειωμένη συναλλακτική δραστηριότητα και το επιφυλακτικό διεθνές κλίμα.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.295,32 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,67%, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε έως τις 2.301,83 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης ηγήθηκε της ανόδου με κέρδη 0,95% στις 2.653,06 μονάδες. Ο FTSE 25 της υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,74% στις 5.830,72 μονάδες, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης παρέμεινε αμετάβλητος στις 2.947,94 μονάδες.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 234,81 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τα 303 εκατ. ευρώ της προηγούμενης συνεδρίασης, με τα 28,5 εκατ. ευρώ να αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Ο όγκος συναλλαγών ανήλθε στα 27,63 εκατ. τεμάχια.

Πρωταγωνίστρια της ημέρας ήταν η ΔΕΗ, η οποία κατέγραψε άλμα 4,14% κλείνοντας στα 19,89 ευρώ, πραγματοποιώντας και τον υψηλότερο τζίρο της συνεδρίασης με 49,5 εκατ. ευρώ. Σημαντικά κέρδη σημείωσε και η ΕΥΔΑΠ με άνοδο 4,56% στα 10,32 ευρώ, ενώ ισχυρή ήταν η εικόνα της Cenergy που έκλεισε στα 25,44 ευρώ με άνοδο 3,67%.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 2,35% στα 14,62 ευρώ με τζίρο 34,2 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς έκλεισε με κέρδη 0,7% στα 8,60 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου σημείωσε άνοδο 1,22% στα 9,92 ευρώ. Αντίθετα, η Alpha Bank υποχώρησε οριακά κατά 0,05% στα 3,67 ευρώ και η Eurobank έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,63% στα 3,96 ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η Βιοχάλκο με +3,19% στα 18,10 ευρώ, η Helleniq Energy με +3,39% στα 9,75 ευρώ και η ΕΛΧΑ με +1,69% στα 4,80 ευρώ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΑΒΑΞ έκλεισε στα 3,60 ευρώ με άνοδο 1,98%, επεκτείνοντας το ανοδικό της σερί.

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκε η Motor Oil που υποχώρησε κατά 2,49% στα 35,30 ευρώ. Απώλειες σημείωσαν επίσης η Titan με -1,91% στα 49,78 ευρώ, η Aegean με -1,77% στα 11,11 ευρώ και το ΔΑΑ με -1,18% στα 10,02 ευρώ.

Στο σύνολο της αγοράς, 62 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 58 υποχώρησαν, ενώ 72 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι, αποτυπώνοντας τη συγκρατημένα θετική εικόνα της συνεδρίασης.