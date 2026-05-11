Στο πλευρό των κτηνοτρόφων στη Λέσβο βρίσκεται η τοπική κοινωνία του νησιού.

Νέο κύμα κινητοποιήσεων στη Λέσβο πραγματοποιούν από το πρωί της Δευτέρας (11/05) αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ζητούν την επίσπευση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, ο οποίος έχει πλήξει σοβαρά τον πρωτογενή τομέα στο νησί.

Εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη Λέσβο κατέκλυσαν τη Μυτιλήνη, ζητώντας να σταματήσουν άμεσα οι σφαγές ζώων, να ξεκινήσουν εμβολιασμοί στα κοπάδια, να ανοίξουν ξανά τα σφαγεία και να καταβληθούν χωρίς καθυστερήσεις πλήρεις αποζημιώσεις στους παραγωγούς που έχουν πληγεί από την εξάπλωση της ζωονόσου.

Σύμφωνα με το stonisi.gr, οι διαμαρτυρόμενοι προχώρησαν στον αποκλεισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αγανάκτηση τους, καθώς παρά τη συνάντηση με τους αρμοδίους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στα τέλη του Απριλίου δεν φαίνεται «φως στο τούνελ».

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων βρίσκονται εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και συνταξιούχοι, οι οποίοι συμμετείχαν στη συγκέντρωση εκφράζοντας τη στήριξή τους στους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής. Όπως ανέφεραν, η κρίση στην κτηνοτροφία δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς, αλλά έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, την αγορά εργασίας και τη συνολική κοινωνική ζωή της Λέσβου.

«Δεν περιμένουμε σωτήρες - γινόμαστε πρωταγωνιστές»

Το κάλεσμα για τις σημερινές κινητοποιήσεις είχε προαναγγείλει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, η οποία στην ανακοίνωσή της αναφέρει χαρακτηριστικά:

Μετά τις πρώτες πληρωμές ψίχουλα γι’ αυτούς που θανατώθηκαν τα ζώα τους και με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί για αποζημιώσεις σε όλους του κτηνοτρόφους για το χαμένο εισόδημα από τις επιπτώσεις της ζωονόσου, απ’ τη μαρτυρικά αργή ιχνηλατήση της διασποράς της νόσου, από τις πρόχειρες ταφές των θανατωθέντων ζώων, απ’ τη παράλογη καταστροφή του γάλακτος, από τις οδυνηρές θανατώσεις ολόκληρων κοπαδιών χωρίς να υπάρχει ορίζοντας για την εκρίζωση της νόσου είναι επιτακτική ανάγκη να ξαναβγούμε στο δρόμο δίνοντας συνέχεια στο πόλεμο απέναντι σε ένα αντίπαλο που είναι ένα ολόκληρο σύστημα, σε ένα κράτος με όλες του τις μορφές κεντρικά και τοπικά.

Απ’ αυτό το πόλεμο δεν πρέπει να λείπει κανείς. Καλούμε όλους τους αγρότες – κτηνοτρόφους, όλους τους Αγροτοκτηνοτροφικούς Συνεταιρισμούς να δώσουν δυναμικό παρόν. Καλούμε τους εργαζόμενους σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα να ενισχύσουν τον αγώνα μας. Καλούμε όλους επαγγελματίες των άλλων κλάδων να σταθούν δίπλα μας. Καλούμε τους Εμπορικούς Συλλόγους Μυτιλήνης και Καλλονής, το Σύλλογο Εστίασης να διακόψουν τις εργασίες τους τη Δευτέρα 11 Μάη. Καλούμε τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τις τουριστικές επιχειρήσεις να κατανοήσουν και να στηρίξουν τον αγώνα μας.

Η κτηνοτροφία είναι η ατμομηχανή του νησιού μας. Η κατάρρευσή της εγκυμονεί κινδύνους για όλο τον κοινωνικό ιστό της Λέσβου.

Πρέπει να σωθεί ο βιοπαλαιστής κτηνοτρόφος και μαζί του όλος ο κτηνοτροφικός κλάδος του νησιού. Μόνο τότε υπάρχει ελπίδα για το μέλλον των νησιωτών μας.

Δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Απαιτούμε να υλοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας.

Με τα αιτήματά μας διεκδικούμε την επιβίωσή μας.