Εκρηκτικό είναι το κλίμα στη Λέσβο, όπου οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και δεν επιτρέπουν σε φορτηγά που μεταφέρουν κυρίως τρόφιμα και άλλα ευπαθή προϊόντα να βγουν από τα πλοία στο λιμάνι της Μυτιλήνης, καθώς ζητούν εκτός από χρονοδιάγραμμα για την καταβολή αποζημιώσεων για τα ζώα που θανατώθηκαν λόγω αφθώδη πυρετού, μακροπρόθεσμο σχέδιο στήριξης και άρση του αποκλεισμού των γαλακτοκομικών προϊόντων. Η κατάσταση έχει απορρυθμίσει την αγορά, με τους νησιώτες να έρχονται αντιμέτωποι με τα άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ.

Ο εξαήμερος αποκλεισμός στο λιμάνι, που δεν επιτρέπει την αποβίβαση εμπορευμάτων από φορτηγά και νταλίκες, έχει δημιουργήσει σοβαρές ελλείψεις και ανησυχία στους κατοίκους. Ωστόσο, σύμφωνα με το stonisi.gr, μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, δεν λείπουν οι πράξεις που αποδεικνύουν τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας.

Λίγο μετά τις 20:00 το απόγευμα της Κυριακής, γυναίκες της Μυτιλήνης πήραν την πρωτοβουλία να μαγειρέψουν και να μεταφέρουν φαγητό στο λιμάνι, εκεί όπου συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι κτηνοτρόφοι. Με αυτή την κίνηση εξέφρασαν έμπρακτα τη στήριξή τους στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα που παραμένουν στο μπλόκο για 6η ημέρα.

Ζητούν να σταματήσουν οι σφαγές ολόκληρων των κοπαδιών και να ξεκινήσει άμεσα πρόγραμμα εμβολιασμού

Να σταματήσουν οι σφαγές ολόκληρων των κοπαδιών, όπου εντοπίζονται κρούσματα αυθώδους πυρετού, να υλοποιηθεί πρόγραμμα καθολικού εμβολιασμού, να στηριχθούν τα μπλόκα στο λιμάνι της Μυτιλήνης και να πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες επιδημιολογική μελέτη για τη νόσο στο νησί ζητούν με χθεσινή τους απόφαση συνεταιρισμοί και αγροτικοί σύλλογοι της Δυτικής Λέσβου. Όπως αποφασίστηκε στη συνάντησή τους που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 19 Απριλίου στην έδρα της Κοινότητας στην Άντισσα, σήμερα Δευτέρα οι κτηνοτρόφοι θα αποτρέψουν τη σφαγή ολόκληρου κοπαδιού στην περιοχή της Κοινότητας Φίλια, όπου εντοπίστηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού.

Στη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της προστασίας του ζωικού κεφαλαίου της Λέσβου και ιδιαίτερα της φυλής του Λεσβιακού προβάτου που παράγει γάλα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο παριστάμενος έμπειρος κτηνίατρος Γιάννης Τσακίρης υποστήριξε το αίτημα της άμεσης αναστολής για 10 μέρες των σφαγών των κοπαδιών, ώστε να πραγματοποιηθούν αιμοληψίες που θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση επιδημιολογικής μελέτης που θα ανοίξει τον δρόμο στους μαζικούς εμβολιασμούς.

Ανάλογη και η άποψη του διευθυντή και γραμματέα του Συνεταιρισμού του Μεσοτόπου Μανώλη Κωνσταντιδέλλη που υποστήριξε τον μαζικό εμβολιασμό των ζώων της Λέσβου αντί των μαζικών σφαγών.

Ας σημειωθεί ότι ήδη από χθες κάτοικοι μιας από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιοχές, του Μεσοτόπου, με απόφασή τους έχουν μπλοκάρει την είσοδο στην περιοχή τους, απαγορεύοντας την υλοποίηση προγράμματος σφαγών κοπαδιών και επιτρέποντας την πραγματοποίηση μόνο αιμοληψιών.

Συνέντευξη Τύπου Σχοινά στις 14.00

Η εξέλιξη του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης τίθενται στο επίκεντρο της συνέντευξης Τύπου που θα παραχωρήσει σήμερα Δευτέρα 20 Απριλίου, στις 14:00, η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στη συνέντευξη θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης, καθώς και η Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Κατερίνα Μαρίνου.

Άμεση αναχώρηση των γαλακτοκομικών προϊόντων ώστε να επαναλειτουργήσουν τα τυροκομεία, ζητούν οι τυροκόμοι

Κλειστά συνεχίζουν να μένουν τα τυροκομεία της Λέσβου, σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου των τυρικόμων. Σε ανακοίνωση τους οι τυροκόμοι σημειώνουν πως «σχετικά με το αίτημα παραλαβής γάλακτος από τα τυροκομεία, καθιστούμε σαφές ότι αυτή τη στιγμή αδυνατούμε πρακτικά και νομικά να το πράξουμε. Δυστυχώς, δεν μας έχει δοθεί κανένα επίσημο έγγραφο που να υποδεικνύει τους εγκεκριμένους χώρους απόθεσης του γάλακτος προς καταστροφή, ούτε έχουν δοθεί επίσημες κατευθύνσεις για τον τρόπο έκδοσης των απαραίτητων παραστατικών (δελτία αποστολής, τιμολόγια) προκειμένου να μεταφερθεί το γάλα και να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι».

Όπως τονίζουν «μετά την έκδοση της υπ αριθμού 92423/16/4/26 ΚΥΑ και των προϋποθέσεων που αυτή θέτει, μειώθηκε στο ελάχιστο κάθε ελπίδα καταβολής αποζημίωσης των κτηνοτρόφων μέσω των τυροκομείων (τα περιβόητα 8.000.000 ευρώ ), είτε για το γάλα που τυροκομήθηκε κατά το διάστημα 15/3 έως 5/4, είτε για αυτό που συνεχίζει να παραλαμβάνεται προς καταστροφή ή να τυροκομείται».

Μόνη λύση ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο της διάθεσης 250 τόνων παραγόμενου γάλακτος καθημερινά, όπως επισημαίνουν οι τυροκόμοι, είναι «η άμεση αναχώρηση των γαλακτοκομικών προϊόντων ώστε να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν τα τυροκομεία». Έτσι, «περιορίζεται δραστικά η εξάπλωση της νόσου, καθώς αποτρέπονται οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις γάλακτος στο περιβάλλον, και δεύτερον, διασφαλίζεται η οικονομική επιβίωση τυροκομείων και κτηνοτρόφων, οι οποίοι θα μπορέσουν επιτέλους να παραδώσουν το γάλα τους και να πληρωθούν».

