Η προσαρμοστικότητα το κλειδί της επιβίωσης κατά τον Δαρβίνο.

Λίγες προσωπικότητες έχουν επηρεάσει τόσο βαθιά την ανθρώπινη αντίληψη για τη ζωή και τη φύση όσο ο Κάρολος Δαρβίνος. Μέσα από τις επιστημονικές του παρατηρήσεις και τη θεωρία της εξέλιξης, ανέδειξε έναν διαφορετικό τρόπο κατανόησης της επιβίωσης και της προόδου των ζωντανών οργανισμών. Ανάμεσα στις πιο γνωστές φράσεις που του αποδίδονται ξεχωρίζει η εξής:

«Δεν επιβιώνει το ισχυρότερο είδος, ούτε το πιο έξυπνο, αλλά εκείνο που προσαρμόζεται καλύτερα στην αλλαγή».

Η φράση αυτή συμπυκνώνει μια θεμελιώδη αρχή της εξέλιξης. Η επιβίωση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη σωματική δύναμη ή τη νοημοσύνη, αλλά από την ικανότητα προσαρμογής στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος. Στη φύση, τίποτα δεν παραμένει σταθερό. Οι κλιματικές αλλαγές, οι διαθέσιμοι πόροι και οι νέες προκλήσεις αναγκάζουν τα είδη να εξελίσσονται προκειμένου να συνεχίσουν να υπάρχουν.

Τα είδη που κατορθώνουν να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά, τις συνήθειες ή τα χαρακτηριστικά τους έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν.

Αντίθετα, όσα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες σταδιακά εξαφανίζονται. Η προσαρμοστικότητα, επομένως, αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα της μακροχρόνιας επιβίωσης.

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Στη σύγχρονη κοινωνία, οι άνθρωποι και οι οργανισμοί που επιδεικνύουν ευελιξία απέναντι στις αλλαγές είναι συχνά εκείνοι που καταφέρνουν να εξελίσσονται και να προοδεύουν.

Η ικανότητα να μαθαίνουμε, να αναθεωρούμε τις αντιλήψεις μας και να προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.