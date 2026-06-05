Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι στην Χημεία στις Πανελλήνιες 2026.

Τα φετινά θέματα της Χημείας στις Πανελλήνιες 2026 χαρακτηρίζονται από ομαλή κλιμάκωση δυσκολίας, η οποία επέτρεψε τόσο την προσέγγιση μιας αξιοπρεπούς επίδοσης από τους μέτριους μαθητές όσο και τη σαφή ανάδειξη των άριστα προετοιμασμένων υποψηφίων στα πιο απαιτητικά υποερωτήματα των Θεμάτων Γ και Δ.

ΜΕΘΟΔΙΚΟ για Χημεία: Απαιτητικά σε όγκο αλλά προσιτά για τους καλά προετοιμασμένους

Οι καθηγητές από το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ τονίζουν ότι «τα θέματα στο μάθημα της Χημείας που εξετάζεται σήμερα είναι σαφώς διατυπωμένα, κατανοητά και καλύπτουν πολύ μεγάλο μέρος της ύλης με μεγαλύτερη έμφαση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια στο κεφάλαιο της Οργανικής. Τα θέματα, αν και μεγάλα σε έκταση, δεν αναμένεται να δυσκολέψουν ιδιαίτερα τους καλά προετοιμασμένους μαθητές οι οποίοι έχουν εμπειρία στη διαχείριση χρόνου.»

Χημεία: Κλιμακούμενη δυσκολία που ανέδειξε τους άριστα προετοιμασμένους – Χωρίς αιφνιδιασμούς αλλά με απαιτητικά σημεία

Οι μαθητές που είχαν εμβαθύνει στη θεωρία και δεν στηρίχθηκαν σε στείρα απομνημόνευση μεθοδολογιών μπορούσαν να προσεγγίσουν το άριστα, καθώς τα θέματα απαιτούσαν κατανόηση εννοιών, προσοχή στη λεπτομέρεια και σωστή εφαρμογή της σκέψης τονίζει η Χημικός - Βιοχημικός BSc, MSc, MBA Κατερίνα Ηλιοπούλου (iliopouloukaterina.gr).

ΘΕΜΑ Α

Το Θέμα Α δεν έκρυβε «παγίδες», ωστόσο απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες των διατυπώσεων, ώστε να αποφευχθούν μικρολάθη που θα μπορούσαν να κοστίσουν μονάδες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ΘΕΜΑ Β

Στο Θέμα Β δόθηκε έμφαση στις αιτιολογήσεις, γεγονός που το καθιστούσε αρκετά χρονοβόρο. Παράλληλα, τα υποερωτήματα Β1–Β5 κάλυπταν διαφορετικά σημεία της ύλης, απαιτώντας ευελιξία και καλή θεωρητική προετοιμασία.

ΘΕΜΑ Γ

Το Θέμα Γ ήταν απαιτητικό κυρίως ως προς τον χρόνο επίλυσης, καθώς χρειαζόταν συγκέντρωση και σωστή μεθοδολογική προσέγγιση για την ολοκλήρωσή του.

ΘΕΜΑ Δ

Το Θέμα Δ απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες και πλήρη κατανόηση της εκφώνησης, καθώς η σωστή ερμηνεία των δεδομένων ήταν καθοριστική για την επιτυχή επίλυση.

Συνολικά, πρόκειται για μια εξέταση με σαφή διαβάθμιση δυσκολίας που ξεχώρισε τους άριστα προετοιμασμένους υποψηφίους, χωρίς να αποκλείει την επίτευξη μιας ικανοποιητικής επίδοσης από τον μέσο μαθητή.