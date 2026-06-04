Οι γονείς εκείνης της εποχής, κατά μέσο όρο, έκαναν στα παιδιά τους λιγότερες ερωτήσεις σχετικά με το πώς ένιωθαν, χρησιμοποιούσαν μικρότερο λεξιλόγιο συναισθημάτων μέσα στο σπίτι και αντιμετώπιζαν τη δυστυχία, το άγχος ή τη συναισθηματική αναστάτωση των παιδιών ως κάτι που έπρεπε να ξεπεραστεί.

Ο ισχυρισμός του τίτλου είναι εν μέρει αληθινός και εν μέρει λανθασμένα χαρακτηρισμένος. Το αληθινό μέρος είναι ότι τα παιδιά των δεκαετιών του 1960 και του 1970 γενικά δεν ερωτώνταν, με τον τρόπο που ερωτώνται τα σημερινά παιδιά, για το πώς αισθάνονταν. Το λανθασμένο μέρος είναι ότι το αποτέλεσμα, στους ενήλικες που αυτά τα παιδιά έγιναν, σπάνια είναι αυτό που η λέξη «ανθεκτικότητα» (resilience) υποτίθεται ότι περιγράφει. Είναι κάτι πιο περιορισμένο, με κόστος που ο τίτλος δεν αναφέρει.

Αυτό το κείμενο αφορά ακριβώς αυτό το κενό. Είμαστε συγγραφείς και γονείς, όχι κλινικοί ειδικοί, και όσα ακολουθούν αποτελούν μια ανάγνωση δύο ερευνητικών γραμμών σε συνδυασμό με προσεκτική παρατήρηση, όχι διάγνωση των γονιών ή της παιδικής ηλικίας κανενός.

Τι πραγματικά ήταν διαφορετικό στις δεκαετίες του 1960 και του 1970

Το πολιτισμικό μοτίβο στο οποίο αναφέρεται ο τίτλος είναι υπαρκτό. Οι γονείς εκείνης της εποχής, κατά μέσο όρο, έκαναν στα παιδιά τους λιγότερες ερωτήσεις σχετικά με το πώς ένιωθαν, χρησιμοποιούσαν μικρότερο λεξιλόγιο συναισθημάτων μέσα στο σπίτι και αντιμετώπιζαν τη δυστυχία, το άγχος ή τη συναισθηματική αναστάτωση των παιδιών ως κάτι που έπρεπε να ξεπεραστεί και όχι να ονοματιστεί και να συζητηθεί.

Ένα παιδί που έπεφτε από το ποδήλατο άκουγε να του λένε να ξανανεβεί. Ένα παιδί που γύριζε σπίτι αναστατωμένο άκουγε να του λένε να πλυθεί για το βραδινό. Ένα παιδί του οποίου πέθανε το κατοικίδιο άκουγε ότι το ζώο «έφυγε». Το συναισθηματικό περιεχόμενο της ημέρας ήταν, ως επί το πλείστον, ιδιωτική υπόθεση του παιδιού και η γλώσσα για να το μοιραστεί ήταν περιορισμένη στα περισσότερα νοικοκυριά, ακόμη κι όταν αυτά ήταν ζεστά και αγαπησιάρικα.

Τίποτα από αυτά δεν συνιστά κακοποίηση. Πολλά από αυτά τα σπίτια ήταν γεμάτα αγάπη, σταθερότητα και πρόσφεραν ένα καλό περιβάλλον για να μεγαλώσει ένα παιδί. Αυτό που δεν ήταν, σύμφωνα με τα σημερινά πρότυπα, ήταν συναισθηματικά εκφραστικά. Το επίπεδο της γονικής συναισθηματικής διερεύνησης ήταν χαμηλότερο και το έμμεσο μήνυμα προς το παιδί ήταν: «χειρίσου το μόνο σου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σε σύγκριση με τη σημερινή ανατροφή, τα παιδιά ήταν πολύ πιο ανεξάρτητα. Πρόσφατα συναντήσαμε ένα βίντεο που εξηγεί την ψυχολογία πίσω από το γιατί τα παιδιά σήμερα στερούνται ανθεκτικότητας. Αξίζει να το παρακολουθήσει κανείς για να κατανοήσει πώς η κοινωνία έχει απομακρυνθεί από τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωναν τα παιδιά στις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

Τα παιδιά τότε ήταν προσαρμοστικά και μάθαιναν να αντιμετωπίζουν τα πράγματα μόνα τους. Η μορφή που πήρε αυτή η αντιμετώπιση σε πολλούς ενήλικες εκείνης της γενιάς είναι αναγνωρίσιμη: ικανότητα να προχωρούν μέσα από τις δυσκολίες χωρίς να σταματούν για να τις νιώσουν, ευχέρεια να λειτουργούν ενώ κάτι δεν πάει καλά, και μια σχετική σιωπή στο εσωτερικό τους κανάλι όταν ερωτώνται τι βιώνουν. Ο τίτλος ονομάζει αυτό το φαινόμενο «ανθεκτικότητα». Η έρευνα υποδεικνύει ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό.

Γιατί η λέξη «ανθεκτικότητα» πιθανότατα δεν είναι η σωστή

Το πιο συχνά αναφερόμενο ερευνητικό έργο σχετικά με αυτή τη διάκριση είναι η γραμμή ερευνών του James Gross και των συνεργατών του για τις στρατηγικές ρύθμισης των συναισθημάτων.

Η σημαντική ανασκόπηση των Oliver John και James Gross το 2004, με τίτλο «Healthy and Unhealthy Emotion Regulation» («Υγιής και Ανθυγιεινή Ρύθμιση Συναισθημάτων»), στο περιοδικό Journal of Personality, διακρίνει δύο συνηθισμένες στρατηγικές:

Γνωστική επαναξιολόγηση (cognitive reappraisal): αλλαγή του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε μια κατάσταση που προκαλεί συναίσθημα.

Καταστολή της έκφρασης (expressive suppression): έλεγχος της εξωτερικής έκφρασης του συναισθήματος χωρίς αλλαγή της εσωτερικής εμπειρίας.

Η ανασκόπηση συγκεντρώνει ένα μεγάλο σύνολο πειραματικών δεδομένων και μελετών ατομικών διαφορών. Η επαναξιολόγηση συνδέεται με καλύτερα αποτελέσματα σε συναισθηματικό, γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο. Η καταστολή συνδέεται με χειρότερα αποτελέσματα, όπως αυξημένα αρνητικά συναισθήματα, χαμηλότερη ευημερία, φτωχότερη μνήμη για συναισθηματικά γεγονότα και αυξημένη φυσιολογική διέγερση στο άτομο που καταστέλλει τα συναισθήματά του.

Το μοτίβο που ο τίτλος αποκαλεί «ανθεκτικότητα» μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με τη δεύτερη κατηγορία. Ο ενήλικας που προχωρά μέσα από δυσκολίες χωρίς να σταματά να τις νιώσει, σε πολλές περιπτώσεις καταστέλλει την εμπειρία αντί να την επαναξιολογεί. Η ικανότητα είναι πραγματική. Πραγματικό είναι όμως και το κόστος.

Αυτό το κόστος εμφανίζεται ως:

χρόνια ευερεθιστότητα,

σωματικά συμπτώματα χωρίς σαφή αιτία,

δυσκολίες στις στενές σχέσεις, όπου ο άλλος χρειάζεται συναισθηματική ανταπόκριση αλλά συναντά μόνο σιωπηλή αποτελεσματικότητα,

αδυναμία αναγνώρισης του τι πραγματικά νιώθει κάποιος για ένα σημαντικό γεγονός μέχρι να περάσει αρκετός χρόνος.

Αυτή η κατάσταση διαφέρει από τη γνήσια ανθεκτικότητα, την οποία η έρευνα συνήθως ορίζει ως την ικανότητα ανάκτησης της λειτουργικότητας και της ευημερίας μετά από αντιξοότητες, συχνά μέσω ενεργητικής επεξεργασίας όσων συνέβησαν και όχι μέσω αποφυγής τους.

Βραχυπρόθεσμα οι δύο καταστάσεις μπορεί να φαίνονται ίδιες. Με την πάροδο των χρόνων όμως οι διαφορές τους γίνονται εμφανείς.

Τι λέει η έρευνα για το «να ρωτάμε»

Η θεμελιώδης ανασκόπηση των Nancy Eisenberg, Amanda Cumberland και Tracy Spinrad στο περιοδικό Psychological Inquiry το 1998 εξέτασε δεκαετίες ερευνών για το πώς οι γονείς επηρεάζουν τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Η βιβλιογραφία, όπως παραδέχονται οι ίδιοι οι συγγραφείς, είναι κυρίως συσχετιστική και δεν επιτρέπει οριστικά συμπεράσματα σε κάθε σημείο. Ωστόσο, η γενική κατεύθυνση είναι αρκετά σαφής.

Σημασία έχουν:

οι αντιδράσεις των γονέων στα συναισθήματα των παιδιών,

η συζήτηση γύρω από τα συναισθήματα,

το παράδειγμα που δίνουν οι ίδιοι οι γονείς.

Τα παιδιά των οποίων οι γονείς ανταποκρίνονται με υποστηρικτικό και κατάλληλο τρόπο στα συναισθηματικά τους σήματα τείνουν να αναπτύσσουν καλύτερες συναισθηματικές δεξιότητες από παιδιά των οποίων οι γονείς αντιδρούν τιμωρητικά, απορριπτικά ή καθόλου.

Τίποτα από αυτά δεν αποδεικνύει ότι το γονικό πρότυπο των δεκαετιών του 1960 και του 1970 δημιούργησε «τραυματισμένους» ενήλικες. Και η έρευνα δεν το υποστηρίζει. Πολλοί άνθρωποι εκείνης της γενιάς λειτουργούν εξαιρετικά καλά.

Αυτό που η έρευνα επίσης δεν υποστηρίζει είναι τον αντίθετο ισχυρισμό: ότι η απουσία ερωτήσεων για τα συναισθήματα παράγει ανθεκτικότητα ως θετικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν μάλλον το αντίθετο.

Τα παιδιά που ερωτήθηκαν, βοηθήθηκαν να ονομάσουν τα συναισθήματά τους και ένιωσαν ότι αυτά λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, κατά μέσο όρο αναπτύσσουν τη συναισθηματική επάρκεια που συχνά αποδίδεται στην παλαιότερη γενιά — όχι εξαιτίας του τρόπου που μεγάλωσε, αλλά παρά εξαιτίας αυτού.

Η σύγχρονη κριτική που αξίζει να ληφθεί σοβαρά υπόψη

Αυτή δεν είναι όλη η ιστορία.

Υπάρχει μια πραγματική κριτική προς τη σύγχρονη κουλτούρα ανατροφής, όπου κάθε παροδικό συναίσθημα ονομάζεται, κάθε μικρή δυσφορία γίνεται αντικείμενο συζήτησης και τα παιδιά αναπτύσσουν ένα διαρκές εσωτερικό σχόλιο πάνω στις συναισθηματικές τους καταστάσεις, το οποίο μπορεί να γίνει εξαντλητικό και υπερβολικά εστιασμένο στον εαυτό.

Αυτή η κριτική έχει βάση.

Μερικές συναισθηματικές στιγμές είναι καλύτερο να βιώνονται παρά να αναλύονται. Ορισμένα συναισθήματα δεν ωφελούνται από τη λεκτική επεξεργασία εκείνη τη στιγμή και ορισμένα παιδιά βιώνουν τις υπερβολικές ερωτήσεις ως παρεμβατικές ή αποσταθεροποιητικές.

Η προσεκτική εκδοχή της σύγχρονης πρακτικής δεν είναι αυτή στην οποία ο γονέας αφηγείται συνεχώς στο παιδί την εσωτερική του ζωή. Είναι εκείνη στην οποία ο γονέας παραμένει διαθέσιμος, παρατηρεί τι περνά το παιδί, ρωτά όταν αυτό είναι χρήσιμο και αφήνει το παιδί να διαχειριστεί μόνο του όσα μπορεί να διαχειριστεί.

Αυτή η πρακτική βρίσκεται πιο κοντά σε όσα υποστηρίζει η έρευνα από ό,τι είτε το πρότυπο των δεκαετιών του 1960 και του 1970 είτε η σύγχρονη καρικατούρα του.

Ποια είναι η προσεκτική εκδοχή του ισχυρισμού του τίτλου

Η προσεκτική διατύπωση θα μπορούσε να είναι η εξής:

Τα παιδιά των δεκαετιών του 1960 και του 1970 ερωτώνταν λιγότερο για τα συναισθήματά τους από ό,τι τα παιδιά σήμερα και πολλά από αυτά ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη ικανότητα να λειτουργούν μέσα στις δυσκολίες χωρίς να σταματούν για να τις νιώσουν.

Αυτή η ικανότητα είναι χρήσιμη σε πολλές περιστάσεις και συχνά συγχέεται, στη δημόσια συζήτηση, με την ανθεκτικότητα.

Η έρευνα όμως υποδηλώνει ότι μοιάζει περισσότερο με την καταστολή της συναισθηματικής έκφρασης, η οποία συνδέεται με μετρήσιμο κόστος μακροπρόθεσμα, και δεν ταυτίζεται με την ανθεκτικότητα που προκύπτει από την πραγματική επεξεργασία των δυσκολιών τη στιγμή που συμβαίνουν.

Ένας ενήλικας που αναγνωρίζει αυτό το μοτίβο στον εαυτό του και θέλει να το αλλάξει συνήθως δεν μπορεί να το πετύχει μόνο μέσω της ανάγνωσης. Η ψυχοθεραπεία, ιδιαίτερα οι προσεγγίσεις που βοηθούν το άτομο να επανασυνδεθεί με τα δικά του συναισθηματικά σήματα, είναι αυτό προς το οποίο δείχνει η σχετική κλινική βιβλιογραφία.

Ένα δοκίμιο μπορεί να ονομάσει το μοτίβο. Η πραγματική εργασία της αλλαγής βρίσκεται αλλού.

πηγή: artfulparent