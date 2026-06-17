Oι εργαζόμενοι δεν αναζητούν πλέον μόνο έναν εργοδότη που προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, αλλά ένα ολοκληρωμένο εργασιακό περιβάλλον που συνδυάζει ικανοποίηση από την εργασία, ουσιαστική επαγγελματική εξέλιξη και ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή.

Η Randstad δημοσίευσε για ένατη συνεχή χρονιά τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας Employer Brand, που αποτυπώνει την ελκυστικότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τους παράγοντες που επηρεάζουντις επιλογές των υποψηφίων κατά την αναζήτηση ενός νέου εργασιακού περιβάλλοντος.

Σε μια περίοδο όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλέντα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η έρευνα της Randstad για το 2026 αποκαλύπτει πως το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα επιλογής εργοδότη, ενώ ο ελκυστικός μισθός και οι παροχές παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητα, όταν οι εργαζόμενοι καλούνται να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους.

Η φετινή κατάταξη αναδεικνύει εταιρείες που έχουν καταφέρει να συνδέσουν την επιχειρηματική τους πορεία με μια ισχυρή εργοδοτική φήμη.

Η εταιρεία Παπαστράτος αναδείχθηκε, για έκτο διαδοχικό έτος, ως ο ελκυστικότερος εργοδότης στην Ελλάδα για το 2026.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η φαρμακευτική εταιρεία DEMO, η οποία διατηρεί σταθερά τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες τα τελευταία χρόνια.

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Την πεντάδα συμπληρώνουν η εταιρεία Kaizen Gaming, που εισέρχεται για πρώτη φορά στη λίστα κατακτώντας την τέταρτη θέση, και η φαρμακευτική εταιρεία ELPEN, η οποία βρίσκεται στην πέμπτη θέση.

Οι κορυφαίοι εργοδότες ξεχωρίζουν για την οικονομική τους ευρωστία, την ισχυρή εταιρική φήμη, την εργασιακή ασφάλεια και το αίσθημα εμπιστοσύνης και σταθερότητας που προσφέρουν στους εργαζομένους τους.

Στη δεκάδα περιλαμβάνονται, επίσης, η φαρμακευτική εταιρεία ΒΙΑΝΕΞ, η ΙΟΝ Α.Ε., η Lampsa Hotels, η Τράπεζα της Ελλάδος και η εταιρεία Σκλαβενίτης, η οποία διατηρείται σταθερά, σε όλα τα χρόνια της διεξαγωγής της έρευνας Randstad Employer Brand, ανάμεσα στους πιο ελκυστικούς εργοδότες.

Τα πέντε κριτήρια επιλογής εργοδότη

Το προφίλ του ιδανικού εργοδότη στην Ελλάδα διαμορφώνεται γύρω από ένα σταθερό σύνολο παραγόντων που συνδυάζουν την ποιότητα της καθημερινής εργασιακής εμπειρίας με την οικονομική ανταμοιβή και τις προοπτικές ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας Randstad Employer Brand, το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον (70%) αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής εργοδότη, ακολουθούμενο από τον ανταγωνιστικό μισθό και τις παροχές (67%).

Παράλληλα, οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης (61%), η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (57%) και οι ίσες ευκαιρίες (56%) εδραιώνονται ως βασικοί πυλώνες ενός ισχυρού employer brand, συμπληρώνοντας τους πέντε καθοριστικούς παράγοντες επιλογής εργοδότη.