Σύνδεση με τραπεζικούς λογαριασμούς, κινήσεις, προσωπικά έξοδα και πολλά άλλα αποκτά η εφορία.

Άμεση και διαρκής διασύνδεση με όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τις καταθέσεις, τις κινήσεις, τις μεταφορές χρημάτων, τις πληρωμές, τις κάρτες και τις αναλήψεις μετρητών αποκτά η Εφορία. Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ θα πραγματοποιούνται πλέον σε πραγματικό χρόνο, με αυτοματοποιημένη πρόσβαση και επεξεργασία των δεδομένων.

Το νέο σύστημα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2026 και θα έχει ως βασικό εργαλείο τους τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, καθώς και τις κινήσεις εμβασμάτων, με στόχο τη σύγκριση των συναλλαγών με τα δηλωθέντα εισοδήματα και τον δηλωμένο τζίρο.

Η ηλεκτρονική διασύνδεση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα είναι μόνιμη και συνεχής, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να αξιοποιεί δεδομένα από τραπεζικούς λογαριασμούς, λογαριασμούς πληρωμών, προπληρωμένες και πιστωτικές κάρτες.

Με αυτόν τον τρόπο, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες θα έχουν συνεχή πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές κινήσεις των φορολογουμένων.

Τι θα παρακολουθεί η ΑΑΔΕ

Η διασύνδεση προβλέπει ουσιαστικά συνεχή ροή δεδομένων και δυνατότητα παρακολούθησης:

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