Ο Κωστής Χατζηδάκης επισκέφθηκε το εργοτάξιο του Ελληνικού και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών.

Από τον Ιούλιο ξεκινά σταδιακά η παράδοση των αθλητικών εγκαταστάσεων του The Ellinikon Sports Park, ενώ στις αρχές του 2027 θα εγκατασταθούν οι πρώτοι κάτοικοι.

Αυτό έγινε γνωστό κατά την επίσκεψη του Κωστή Χατζηδάκη στο εργοτάξιο του Ελληνικού, όπου ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, ενημέρωσε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης για την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα ορόσημα της ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά στο The Ellinikon Sports Park, η παράδοσή του θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, σταδιακά, με τον στίβο, τον χώρο ρίψεων, τα γήπεδα ποδοσφαίρου και τένις. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου θα είναι πλήρως προσβάσιμοι στο κοινό.

Από το Ελληνικό, ο Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι, έπειτα από συμφωνία με τη LAMDA Development, η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία θα αποκτήσει νέες αθλητικές εγκαταστάσεις στο Υπόστεγο Β (Hangar B). Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών σε 15 μήνες, οι αθλητές της ενόργανης θα φιλοξενηθούν στο ΟΑΚΑ και της ρυθμικής αρχικά στο κλειστό του Tae Kwon Do και στη συνέχεια στο Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ. Εξάλλου, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε πως έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις ανάμεσα στη LAMDA, την κυβέρνηση, την περιφέρεια Αττικής και τον ΣΕΓΑΣ, για τη διευθέτηση του θέματος της εγκατάστασης του στίβου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό δεν είναι πια θεωρία, δεν είναι καν μπουλντόζες μόνο, αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Από τις αρχές του 2027, οι πρώτοι ένοικοι, οι πρώτοι κάτοικοι θα εγκατασταθούν εδώ στα διάφορα οικήματα, που θα έχουν εν τω μεταξύ αγοράσει. Προηγουμένως, όμως, θα έχει παραδοθεί το μεγάλο αθλητικό κέντρο του Ελληνικού, ήδη από τον Ιούλιο, προς χρήση από το κοινό, και τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Συνέχισε λέγοντας ότι ξεπεράστηκε άλλο ένα εμπόδιο, με πολύ θετικό τρόπο, αναφερόμενος στις εγκαταστάσεις της ΕΓΟ. «Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, χάρη και στη συμφωνία που επετεύχθη με τη LAMDA, θα εγκατασταθεί στο Υπόστεγο Β, το Hangar B όπως είναι πιο γνωστό σε αυτούς που ασχολούνται με το θέμα, σε σύγχρονες πια εγκαταστάσεις. Και εν τω μεταξύ λαμβάνεται πρόνοια για την προσωρινή εγκατάσταση για 15 μήνες, που θα χρειαστούν μέχρι να κατασκευαστούν οι καινούργιες εγκαταστάσεις: Στο Ολυμπιακό Στάδιο, και για τη ρυθμική γυμναστική ειδικά στο Tae Kwon Do προσωρινά και για τους επόμενους μήνες μέχρι του χρόνου στο Ποδηλατοδρόμιο. Αυτά είναι επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Και το υπογραμμίζω, έχοντας τον συντονισμό για την προώθηση του έργου», συνέχισε.

«Χαίρομαι επίσης να πω ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος στις συζητήσεις ανάμεσα στη LAMDA, στην κυβέρνηση προφανώς, στην περιφέρεια και στο ΣΕΓΑΣ για τη διευθέτηση του θέματος της εγκατάστασης του στίβου. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά σε λύση και περιμένουμε να έχουμε σύντομα τις επίσημες ανακοινώσεις», πρόσθεσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, επεσήμανε πως «βρισκόμαστε ήδη στην αρχή του 12μηνου της ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης του Ελληνικού» και πρόσθεσε: «Σε έναν μήνα παραδίδουμε σε αθλητές, συλλόγους και το κοινό το Sports Park του Ελληνικού. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, στίβου, θα μπορούν να τα χαρούν όλοι, επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες αθλητές, και όλοι όσοι αγαπούν την άθληση. Είμαστε επίσης πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία. Συγχρόνως, είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με τον ΣΕΓΑΣ και μας δίνει χαρά το γεγονός ότι είναι ικανοποιημένοι όλοι από τις εγκαταστάσεις που δημιουργούμε», ενώ ευχαρίστησε τη Σοφία Σακοράφα, τον Κώστα Κεντέρη και τον Λευτέρη Πετρούνια για τη συμβολή τους στην επίτευξη αυτών των συμφωνιών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Κωστής Χατζηδάκης, μεταξύ άλλων, είδε από κοντά την πίστα που προετοιμάζεται για την υπερειδική διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στις 25 Ιουνίου. Επίσης, επισκέφτηκε την περιοχή του ρέματος Τραχώνων και τη γειτονιά Little Athens, όπου προχωρούν οι εργασίες για τη δημιουργία μιας νέας οικιστικής κοινότητας δίπλα στο Μητροπολιτικό Πάρκο και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, και ενημερώθηκε για την πρόοδο της ανάπτυξης των Promenade Heights, ενός συγκροτήματος 79 κατοικιών που αναπτύσσονται σε εννέα κτίρια και αναμένεται να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν προς χρήση στους κατοίκους το πρώτο εξάμηνο του 2027.