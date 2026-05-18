Συνεχίζεται η διακίνηση ώριμων τυριών από τη Λέσβο στην εγχώρια αγορά, στο πλαίσιο της μερικής άρσης των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του αφθώδους πυρετού, τηρουμένων πάντα των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τις 12 έως τις 17 Μαΐου διακινήθηκαν συνολικά 112,4 τόνοι ώριμων τυριών εκτός Λέσβου, κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ.

Πιο συγκεκριμένα διακινήθηκαν:

88,9 τόνοι φέτα ΠΟΠ

4,9 τόνοι λαδοτύρι ΠΟΠ

11,7 τόνοι κασέρι ΠΟΠ

4,5 τόνοι γραβιέρα

2,3 τόνοι κεφαλοτύρι

125 κιλά άλλα τυριά

Με βάση τα στοιχεία της πρώτης εβδομάδας, κατά την οποία είχαν διακινηθεί 237,8 τόνοι ώριμων τυριών, η συνολική ποσότητα που έχει διακινηθεί από την έναρξη της μερικής άρσης των περιορισμών υπερβαίνει πλέον τους 350 τόνους.

Υπενθυμίζεται ότι η διακίνηση γίνεται σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον «Οδηγό Βιοασφάλειας για το Νωπό Γάλα και τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα από Περιοχή με Περιορισμούς Λόγω Αφθώδους Πυρετού», που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ.

Αρμόδια αρχή για την εποπτεία της διαδικασίας μεταφοράς τυριών εκτός της απαγορευμένης ζώνης είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ, η οποία βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ.

Η διαδικασία μεταφοράς επιτρέπεται μόνο κατόπιν επιβεβαίωσης ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας από την εγκατάσταση μεταποίησης, καθώς η προστασία της κτηνοτροφίας της Λέσβου και της χώρας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου παραμένει αδιαπραγμάτευτη.