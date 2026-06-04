Η πρώτη εκτίμηση για το πώς κινούνται οι βαθμολογίες - Οι προβλέψεις για την βάση του 10 και ο λόγος που φετινοί αριστούχοι θα είναι ακόμη λιγότεροι.

Στον απόηχο της χθεσινής εξεταστικής διαδικασίας στο πλαίσιο των Πανελλληνίων 2026 ανατροπή φαίνεται να καταγράφεται στις πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων στα Μαθηματικά Αν και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης υπήρξε σχετική ικανοποίηση για τα θέματα, όσο περνούν οι ώρες ξεδιαλύνεται το τοπίο για το πώς έγραψαν οι υποψήφιοι βάσει και των εκτιμήσεων τους και ήδη έχει διαμορφωθεί μια πρώιμη βαθμολογική εικόνα.

Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι τα θέματα παρουσίαζαν σωστή κλιμάκωση δυσκολίας και ήταν απόλυτα προσαρμοσμένα στη φιλοσοφία του σχολικού βιβλίου και της εξεταστέας ύλης. Το Θέμα Α, που περιλάμβανε θεωρία, ορισμούς, απόδειξη και ερωτήσεις Σωστού – Λάθους, ήταν σαφώς διατυπωμένο και δεν δημιούργησε ιδιαίτερες δυσκολίες στους υποψηφίους. Αντίστοιχα, το Θέμα Β χαρακτηρίζεται από πολλούς εκπαιδευτικούς ως ένα από τα πιο προσιτά των τελευταίων ετών. Οι μαθητές που είχαν κατακτήσει τις βασικές τεχνικές του μαθήματος μπορούσαν να συγκεντρώσουν σημαντικό αριθμό μονάδων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επίτευξη της βάσης αλλά και για μια αξιοπρεπή συνολική επίδοση. Το Θέμα Γ ανέβασε τον βαθμό δυσκολίας, απαιτώντας συνδυασμό γνώσεων από διαφορετικά κεφάλαια της ύλης και μεγαλύτερη μαθηματική ωριμότητα. Ωστόσο, οι περισσότεροι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι κατάφεραν να ανταποκριθούν σε μεγάλο μέρος των απαιτήσεών του. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ερώτημα Γ3 βασιζόταν ουσιαστικά σε άσκηση του σχολικού βιβλίου, γεγονός που επιβράβευσε όσους είχαν μελετήσει συστηματικά την διδακτέα ύλη. Άπαντες όμως συμφωνούν ότι το πιο καθοριστικό θέμα είναι το Δ που διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των υψηλών βαθμολογιών.

Το απαιτητικό Θέμα Δ «έκοψε» τις κορυφαίες επιδόσεις

Στο Δ Θέμα κρίθηκαν οι πολύ υψηλές βαθμολογίες και οι επιδόσεις των μαθητών που διεκδικούν θέσεις στις σχολές με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Το τελευταίο θέμα απαιτούσε συνδυασμό θεωρητικής κατανόησης, τεχνικής κατάρτισης, ταχύτητας στους υπολογισμούς και αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου. Οι πολλές πράξεις, οι απαιτητικοί αλγεβρικοί χειρισμοί και η ανάγκη συνεχούς προσοχής στις λεπτομέρειες λειτούργησαν ως σημαντικό εμπόδιο ακόμη και για πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Αν και αρκετοί μαθητές κατάφεραν να προσεγγίσουν το Δ Θέμα, λιγότεροι ήταν εκείνοι που το ολοκλήρωσαν πλήρως και με απόλυτη ακρίβεια. Αυτό φαίνεται πως οδηγεί σε μια διαφοροποίηση των βαθμολογιών στις ανώτερες κλίμακες, καθώς οι απώλειες μονάδων στο τελευταίο θέμα απομακρύνουν σωρευτικά αρκετούς υποψηφίους από το άριστα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των γραπτών θα κινηθεί γύρω στο 10 με «ταβάνι» το 15, ενώ οι βαθμολογίες πάνω από 18 αναμένεται να είναι λιγότερες από όσες αρχικά υπολογίζονταν. Με άλλα λόγια, το 15 φαίνεται πως ήταν ένας απόλυτα εφικτός στόχος για τους περισσότερους καλά προετοιμασμένους μαθητές, όμως η πορεία προς το 19 και το 20 πέρασε μέσα από τις «συμπληγάδες» του Δ Θέματος. Επίσης θα δούμε πολλά γραπτά στη βάση του 10 αλλά δεν θα λείψει και ένα σημαντικό κομμάτι υποψηφίων που θα κινηθεί στο βαθμολογικό όριο του 8 με 10.

Oι μαθητές με χαμηλές επιδόσεις ενδέχεται να ευνοηθούν από τη δομή των πρώτων θεμάτων, καθώς το Θέμα Α και το Θέμα Β έδιναν τη δυνατότητα συγκέντρωσης αρκετών μονάδων ακόμη και σε υποψηφίους με περιορισμένη συνολική επίδοση. Αντίθετα, στις υψηλές βαθμολογίες η εικόνα είναι διαφορετική. Το απαιτητικό Δ Θέμα φαίνεται ότι λειτούργησε ως ισχυρό φίλτρο για τους πολύ καλούς μαθητές, περιορίζοντας σημαντικά τις άριστες επιδόσεις. Παρότι αρκετοί υποψήφιοι κατάφεραν να κινηθούν με σχετική άνεση έως την περιοχή του 15, οι βαθμολογίες κοντά στο 19 και το 20 αναμένεται να είναι αισθητά λιγότερες σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, η μεγάλη μάζα των γραπτών αναμένεται να συγκεντρωθεί στις μεσαίες βαθμολογικές κλίμακες, ενώ οι άριστοι φαίνεται πως θα είναι σαφώς λιγότεροι, καθώς το τελευταίο θέμα «έκοψε» σημαντικό αριθμό μονάδων ακόμη και από πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους σημείωσαν στο Dnews μαθηματικοί.

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Πώς τα φετινά θέματα κράτησαν «στεγανά» μεταξύ των βαθμολογικών βαθμίδων

​Η φετινή εξέταση των Μαθηματικών Προσανατολισμού κινήθηκε σε ένα πλαίσιο απόλυτης επιστημονικής εγκυρότητας, με σαφή διαβάθμιση και ορθολογική δομή, αποφεύγοντας τις ασάφειες του παρελθόντος. Ωστόσο, η σχεδιαστική τους φιλοσοφία ανέδειξε για ακόμα μια φορά το χάσμα ανάμεσα στην απλή διεκπεραίωση ασκήσεων και τη βαθιά μαθηματική ωριμότητα τονίζει ο Διδάκτωρ Μαθηματικών Νικόλαος Χριστοδούλου, Γενικό Λύκειο Κανήθου, 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας και ταμίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας παράρτημα Ευβοίας.

«Τα θέματα ακολούθησαν το κλασικό μοντέλο κλιμάκωσης, αλλά με πολύ πιο αυστηρά καθορισμένα «στεγανά» μεταξύ των βαθμολογικών βαθμίδων. Ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών θα πιάσει την βάση και μια αξιοπρεπή βαθμολογία. Δεδομένου ότι βλέπαμε το 80% των μαθητών να γράφουν κάτω από τη βάση τα τελευταία χρόνια, τα φετινά θέματα δείχνουν ότι όσοι θα έγραφαν γύρω στο 8 τις περασμένες χρονιές με τα θέματα του 2026 θα «πιάσουν» το 10. Το Θέμα Α (Θεωρία) κινήθηκε χωρίς εκπλήξεις, επιβραβεύοντας τη σωστή προετοιμασία. Το Θέμα Β ήταν ένας βατός έλεγχος βασικών αλγεβρικών δεξιοτήτων και αναλυτικής σκέψης, χωρίς να κρύβει «παγίδες». Επέτρεψε σε κάθε σωστά προετοιμασμένο υποψήφιο να προσεγγίσει με ασφάλεια το 50% της συνολικής βαθμολογίας. Οπότε η βαθμολογία μέχρι και το 15 είναι εφικτή για ένα μαθητή που είχε προετοιμαστεί όλη τη χρονιά.» εξηγεί ο κ. Χριστοδούλου.

«Από το Θέμα Γ και μετά κρίθηκαν όλα. Ουσιαστικά εκεί ξεκίνησε η ουσιαστική διαλογή. Ενώ τα πρώτα ερωτήματα βασίζονταν σε κλασικές μεθοδολογίες του Διαφορικού Λογισμού (μονοτονία, ακρότατα, ασύμπτωτες), το ερώτημα Γ3 (επαγωγικό ολοκλήρωμα) λειτούργησε ως «κόφτης». Απαιτούσε υψηλή αλγεβρική ευχέρεια και ικανότητα διαχείρισης σύνθετων μαθηματικών εννοιών υπό καθεστώς χρονικής πίεσης» συνεχίζει. «Και ερχόμαστε στο κριτήριο της αριστείας που φέτος ήταν το Θέμα Δ. Ένα εξαιρετικής ομορφιάς αλλά και υψηλής δυσκολίας θέμα Ανάλυσης. Τα ερωτήματα Δ3 και Δ4 δεν βασίζονταν σε «τυφλούς» αλγορίθμους. Απαιτούσαν συνδυαστική σκέψη (Θεώρημα ύπαρξης, συνέχεια, εμβαδά) και, κυρίως, την ικανότητα του υποψηφίου να αναγνωρίζει τη γεωμετρική και αναλυτική ουσία πίσω από τα σύμβολα» σύμφωνα με τον κ. Χριστοδούλου.

Μαθηματικά ΓΕΛ 2026: Το τρίπτυχο που θα καθορίσει τους βαθμούς - Ποιοι υποψήφιοι «τιμωρήθηκαν»

Ενδιαφέρουσα είναι και η προσέγγιση του κ. Χριστοδούλου για τα σημεία «κλειδιά» των φετινών θεμάτων που όπως τόνισε απέρριψαν την παπαγαλία και την λογική των SOS θεμάτων. «Τα θέματα τιμώρησαν υποψηφίους που είχαν εγκλωβιστεί σε στείρα τυπολογία ή είχαν μάθει να λύνουν ασκήσεις-καλούπια. Η επιτυχία στα θέματα Γ και Δ προϋπέθετε κριτική σκέψη και καθαρό μυαλό. Η έκταση των ζητούμενων και ο όγκος των πράξεων στα τελευταία ερωτήματα κατέστησαν τον χρόνο έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες της εξέτασης. Οι μαθητές που στερούνταν ψυχραιμίας ή καθαρής στρατηγικής εγκλωβίστηκαν σε χρονοβόρες πράξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διατυπώσεις ήταν εξαιρετικά προσεγμένες, χωρίς μαθηματικές ασάφειες ή «γκρίζες ζώνες», γεγονός που επέτρεψε την απρόσκοπτη εξέλιξη της διαδικασίας για τους καλά προετοιμασμένους» εξηγεί στο Dnews.

Υπό το πρίσμα όλων αυτών των δεδομένων τα φετινά Μαθηματικά πέτυχαν τον σκοπό τους ως κριτήριο επιλογής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. «Διαχώρισαν με απόλυτη σαφήνεια τον μέτριο μαθητή από τον καλό (μέσω των θεμάτων Α και Β) αλλά και τον καλό από τον άριστο (μέσω των θεμάτων Γ3, Δ3, και Δ4). Ήταν θέματα που δεν τρομοκράτησαν, αλλά ξεχώρισαν την πραγματική μαθηματική ευφυΐα και τη συστηματική, σε βάθος μελέτη από την επιφανειακή προετοιμασία. Οι βαθμολογίες πάνω από 18 θα ανήκουν σε υποψηφίους που διαθέτουν αυθεντικό μαθηματικό υπόβαθρο» καταλήγει ο κ. Χριστοδούλου.