Σύμφωνα με τον μαθηματικό Μάνθο Παπαδόπουλο το Δ4 ήταν ένα σαφώς δύσκολο θέμα που χρειαζόταν μαθηματική ωριμότητα και αντοχή στη διαχείριση αλγεβρικών μετασχηματισμών.

Ως ιδιαίτερα απαιτητικό και καθοριστικό για τις υψηλές βαθμολογίες χαρακτηρίζεται το Θέμα Δ στα Μαθηματικά των ΓΕΛ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις μετά την εξέταση των Πανελληνίων 2026. Το διαγώνισμα συνολικά κινήθηκε σε πλαίσιο διαβαθμισμένης δυσκολίας, με τα πρώτα θέματα να κρίνονται βατά για τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Ωστόσο, η πραγματική διαφοροποίηση των επιδόσεων φαίνεται να προκύπτει στα τελευταία υποερωτήματα, με το Δ4 να ξεχωρίζει ως το πιο «δύσκολο σημείο» του θέματος.

Σύμφωνα με τον μαθηματικό στο ΓΕΛ Νεμέας Μάνθο Παπαδόπουλο (ma8imatikos.gr) το Δ4 λειτούργησε ως πραγματικός «γρίφος» για δυνατούς λύτες, καθώς απαιτούσε υψηλό επίπεδο μαθηματικής σκέψης, άνεση στους αλγεβρικούς χειρισμούς και σωστή διαχείριση χρόνου. Δεν επρόκειτο για τυπική εφαρμογή γνώσεων, αλλά για συνδυαστική προσέγγιση που δοκίμαζε την ωριμότητα των υποψηφίων. Αντίθετα, τα Θέματα Α και Β χαρακτηρίζονται ως αναμενόμενα και προσβάσιμα, επιτρέποντας στους μαθητές να συγκεντρώσουν σημαντικό αριθμό μονάδων. Το Θέμα Γ κινήθηκε σε μέτρια προς απαιτητικά επίπεδα, με επιμέρους σημεία που χρειάζονταν ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς όμως να ξεφεύγουν από το πλαίσιο της ύλης. Η συνολική εικόνα δείχνει ένα ισορροπημένο διαγώνισμα, στο οποίο η δυσκολία δεν ήταν ομοιόμορφη, αλλά κορυφώθηκε στο τέλος, δημιουργώντας σαφή βαθμολογική διαφοροποίηση. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι πολύ καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα μπορέσουν να φτάσουν σε υψηλές επιδόσεις, ωστόσο το άριστα θα κριθεί σε λεπτομέρειες, κυρίως στον τρόπο αντιμετώπισης του Δ4 και στη σωστή διαχείριση του χρόνου στο τελευταίο μέρος του διαγωνίσματος.

Πανελλήνιες 2026 Μαθηματικά ΓΕΛ: Ισορροπημένα θέματα με διαχωριστική κορύφωση στο Θέμα Δ

Μια πρώτη αποτίμηση για τα σημερινά θέματα δείχνει ότι η επιτροπή κινήθηκε σε γνώριμο πλαίσιο, χωρίς «παγίδες» ή ακραίες πρωτοτυπίες, αλλά με σαφή διαβάθμιση δυσκολίας στα τελευταία ερωτήματα τονίζει στο Dnews o κ. Παπαδόπουλος. Τα θέματα καλύπτουν μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης και θεωρούνται αντιπροσωπευτικά της φιλοσοφίας των τελευταίων ετών. Τα πρώτα θέματα ήταν προσιτά για καλά προετοιμασμένους μαθητές και επέτρεπαν τη συλλογή σημαντικού αριθμού μονάδων. Η δυσκολία αυξάνεται σταδιακά, με τα τελευταία υποερωτήματα να απαιτούν συνδυαστική σκέψη, καλή γνώση θεωρίας και άνεση στις τεχνικές της Ανάλυσης.

Εκτίμηση δυσκολίας

Θέματα Α και Β: εύκολα έως μέτρια.

Θέμα Γ: μέτριας δυσκολίας.

Θέμα Δ: μέτριο προς απαιτητικό, ιδιαίτερα στα τελευταία ερωτήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα Μαθηματικά Προσανατολισμού ΓΕΛ 2026 ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, με σαφή κλιμάκωση δυσκολίας και διαχωριστική ικανότητα κυρίως στα τελευταία ερωτήματα του Δ θέματος. Ειδικότερα:

Θέμα Α – Θεωρία και βασικές γνώσεις

Το Θέμα Α κινήθηκε στο αναμενόμενο πλαίσιο. Έλεγχος βασικών θεωρητικών γνώσεων. Ορισμοί, προτάσεις και Σωστό–Λάθος. Οι περισσότεροι καλά προετοιμασμένοι μαθητές αναμένεται να συγκέντρωσαν μεγάλο μέρος των μονάδων εδώ.

Θέμα Β – Εφαρμογή βασικών εργαλείων Ανάλυσης

Το Β θέμα απαιτούσε μελέτη ιδιοτήτων συναρτήσεων. Γνώση υπολογισμού ορίου. Δεν είχε ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες, όμως απαιτούσε προσοχή στη λογική αλληλουχία των βημάτων. Οι μαθητές που είχαν δουλέψει αρκετές ασκήσεις σχολικού επιπέδου μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν με σχετική άνεση.

Θέμα Γ – Το πρώτο πραγματικά εξεταστικό φίλτρο

Το Γ θέμα ήταν εκεί όπου άρχιζε η ουσιαστική αξιολόγηση. Απαιτούσε συνδυασμό περισσότερων γνώσεων, οργανωμένη σκέψη, σωστή επιλογή μεθόδου. Ιδιαίτερη προσοχή στο Γ3. Δεν ήταν θέμα που λυνόταν μηχανιστικά. Οι μαθητές έπρεπε να αναγνωρίσουν τη δομή της άσκησης και να συνδέσουν διαφορετικά κεφάλαια της ύλης. Εδώ άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ ενός γραπτού 15–16 και ενός γραπτού 18+.

Θέμα Δ – Ο πραγματικός διαχωρισμός των αρίστων

Το Δ θέμα φαίνεται ότι ήταν το πιο απαιτητικό του διαγωνίσματος. Δ1 – Δ2 Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν να μπουν χωρίς δυσκολίες στο θέμα. Δ3 Εδώ αυξανόταν αισθητά η δυσκολία. Δ4 Το πιο διαχωριστικό σημείο του διαγωνίσματος. Το Δ4 ii για δυνατούς λύτες, θέλει ηρεμία γιατί έχει πολλές πράξεις και χρειάζεται χρόνο Εδώ θα κριθούν οι βαθμολογίες από 18+. Δεν αρκούσε η γνώση της θεωρίας. Χρειαζόταν μαθηματική ωριμότητα, καθαρή στρατηγική και αντοχή στη διαχείριση αλγεβρικών μετασχηματισμών.