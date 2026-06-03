Αναλυτικά τα θέματα που «έπεσαν» στα Μαθηματικά, οι απαντήσεις θα δοθούν σε συνεργασία με το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ.

Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκε η δεύτερη μέρα των Πανελληνίων 2026 με τους υποψηφίους των Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και Πληροφορικής να εξετάζονται στα Μαθηματικά. Ως είθισται λίγο μετά τις 10 το πρωί δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας αναλυτικά τα θέματα που «έπεσαν» σε κάθε μάθημα, με την σχετική δημοσίευση να γίνεται στην επίσημη σελίδα του.

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στα Μαθηματικά ΓΕΛ Πανελλήνιες 2026

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα θέματα στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Οι πρώτες απαντήσεις στα Μαθηματικά εδώ

Πανελλήνιες 2026: Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις στα Μαθηματικά στο Dnews από το ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών,γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση. Με την ανακοίνωση των θεμάτων σε Μαθηματικά από το Υπουργείο Παιδείας, στο Dnews θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν και εν συνεχεία θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων που έπεσαν στο κάθε μάθημα για τα ΓΕΛ στις Πανελλήνιες 2026, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό. Τέλος, θα έχουμε και σχολιασμό των θεμάτων από τον ΟΕΦΕ.

Σχολιασμός των Θεμάτων από το ΜΕΘΟΔΙΚΟ: Δυσκολότερα από πέρσι - Το Δ4 κάνει την διαφορά για τους αριστούχους

Τα σημερινά θέματα στο μάθημα των Μαθηματικών για τους υποψηφίους από τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών και Οικονομίας – Πληροφορικής είναι ελαφρώς αυξημένης

δυσκολίας σε σχέση με τα περσινά αλλά με κλιμάκωση δυσκολίας εντός των θεμάτων και σαφείς αναφορές στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου. Το θέμα της θεωρίας κρίνεται βατό και ερωτήματά του δεν αναμένεται να δυσκολέψουν ιδιαίτερα τους υποψηφίους. Το δεύτερο θέμα είναι αποκλειστικά από το 1ο κεφάλαιο, αλλά το ερώτημα Β3 απαιτεί καλή γνώση της μεθοδολογίας υπολογισμού ορίων. Το τρίτο θέμα βασίζεται σε άσκηση από το σχολικό βιβλίο. Στο τελευταίο ερώτημα βέβαια, ο αναγωγικός τύπος του ολοκληρώματος μπορεί να δυσκολέψει ορισμένους υποψηφίους στις πράξεις. Το τέταρτο θέμα, παρουσιάζει μεγαλύτερη δυσκολία, ειδικά στο ερώτημα Δ4 που απευθύνεται σε πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Γενικά τα θέματα είναι πολύ καλά διατυπωμένα με αναφορά στο σχολικό βιβλίο, με κλιμακούμενη δυσκολία αλλά και πρωτοτυπία. Σε σχέση με τα περσινά θέματα δίνεται αρκετή έμφαση στο 3ο Κεφάλαιο. Οι μαθητές που έχουν ευχέρεια στις πράξεις έχουν πολύ καλή γνώση σε βάθος όλης της ύλης θα μπορέσουν να ανταποκριθούν με επάρκεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πανελλήνιες 2026: Το περιεχόμενο της εξέτασης στα Μαθηματικά

Για την εξέταση του μαθήματος «Μαθηματικά» της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, ισχύουν τα εξής:

1. Στους/στις υποψηφίους/ες του μαθήματος δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του/της υποψηφίου/ας να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

2. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους/στις υποψηφίους/ες διαρθρώνονται ως εξής:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνωση μιας λογικής δομής.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ιδιοτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων).

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαιτεί από τον/την υποψήφιο/α ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση της/του απαιτεί από τον/την υποψήφιο/α ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής της/του.

3. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.