Σε συνέχεια της σημερινής εξεταστικής διαδικασίας των ΕΠΑΛ για το μάθημα των Μαθηματικών στις Πανελλήνιες 2026 η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι τα θέματα ήταν συνολικά ισορροπημένα και καλά δομημένα, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της εξεταστέας ύλης με σαφήνεια και παιδαγωγική συνέπεια. Τα ερωτήματα βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στη φιλοσοφία και το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου, γεγονός που επέτρεψε στους κατάλληλα προετοιμασμένους υποψηφίους να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Παράλληλα, η επίλυση των θεμάτων απαιτούσε την κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών και τη σύνδεσή τους με γνώσεις που έχουν αποκτηθεί σε προηγούμενες τάξεις, χωρίς ωστόσο να προϋποθέτει εξειδικευμένες τεχνικές ή ιδιαίτερα σύνθετες μεθόδους.

Σύμφωνα με την ΕΜΕ, οι θεματοδότες επέλεξαν ασκήσεις και προβλήματα που κινούνταν στο πλαίσιο των προσδοκιών των μαθητών και δεν δημιουργούσαν αίσθημα απογοήτευσης ή αδυναμίας προσέγγισης. Η σταδιακή αύξηση του βαθμού δυσκολίας από τα πρώτα προς τα τελευταία ερωτήματα έδωσε τη δυνατότητα στους περισσότερους υποψηφίους να διεκδικήσουν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα παρείχε τα κατάλληλα κριτήρια διάκρισης για τους πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές. Η κλιμάκωση αυτή αναμένεται να συμβάλει σε μια ομαλή κατανομή των βαθμολογιών, αποτυπώνοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των εξεταζομένων.

Ως προς το επίπεδο δυσκολίας, τα θέματα χαρακτηρίζονται από ισορροπημένη διαβάθμιση και ομαλή κλιμάκωση των απαιτήσεων. Τα αρχικά ερωτήματα ήταν προσιτά στους περισσότερους υποψηφίους, καθώς βασίζονταν σε θεμελιώδεις γνώσεις και τυπικές εφαρμογές της ύλης, δίνοντας τη δυνατότητα συγκέντρωσης σημαντικού αριθμού μονάδων. Σταδιακά, τα θέματα απαιτούσαν μεγαλύτερη συνθετική ικανότητα, προσεκτική επεξεργασία των δεδομένων και καλύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών, χωρίς όμως να περιλαμβάνουν υπερβολικά δύσκολα ή εκτός πλαισίου ερωτήματα. Η συγκεκριμένη κλιμάκωση επέτρεψε την ουσιαστική διάκριση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων προετοιμασίας, ενώ παράλληλα δεν απέκλεισε τους μέτρια προετοιμασμένους μαθητές από τη δυνατότητα επίτευξης μιας ικανοποιητικής επίδοσης. Η κατανομή της δυσκολίας στα επιμέρους θέματα ήταν ορθολογική, καθώς τα πρώτα ερωτήματα λειτουργούσαν υποστηρικτικά για την είσοδο των μαθητών στην εξέταση, ενώ τα επόμενα απαιτούσαν μεγαλύτερη αναλυτική και συνθετική σκέψη. Με αυτόν τον τρόπο, το διαγώνισμα διατήρησε την αναγκαία ισορροπία μεταξύ προσβασιμότητας και εξεταστικής διαβάθμισης, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψηφίους να αναδείξουν το πραγματικό επίπεδο των γνώσεών τους.Ο βαθμός δυσκολίας κρίνεται ως ικανοποιητικός, με τα θέματα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εξεταστέας ύλης κατάλληλα για τη δημιουργία μιας αντιπροσωπευτικής κατανομής των βαθμολογικών επιδόσεων

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Τα ερωτήματα καλύπτουν το σύνολο σχεδόν της ύλης με σαφή τρόπο. Τα θέματα σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό με το σχολικό βιβλίο και απαιτούν βασικές γνώσεις από προηγούμενες τάξεις. Οι θεματοδότες επέλεξαν προβλήματα που δεν αποθαρρύνουν τους υποψήφιους ως προς την επεξεργασία τους και η σωστή κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία θα οδηγήσει πιθανότατα σε ομαλή κατανομή της βαθμολογίας.