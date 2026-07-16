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Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ιδρύθηκε με τον νόμο 1388/1983, στο πλαίσιο της συγκρότησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, και υποδέχθηκε την πρώτη εκπαιδευτική της σειρά το 1985.

Στόχος της ήταν, και παραμένει, η δημιουργία ενός σώματος στελεχών ταχείας εξέλιξης για τη δημόσια διοίκηση, τα οποία εισάγονται αποκλειστικά μέσω απαιτητικού πανελλήνιου εισαγωγικού διαγωνισμού.

Το 2011, με τη συγχώνευσή της με την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ), πήρε τη σημερινή τη μορφή ως Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Το πρότυπό της είναι σαφώς γαλλικό. Η Σχολή σχεδιάστηκε κατ’ εικόνα της περίφημης École Nationale d'Administration (ΕΝΑ), που ίδρυσε ο στρατηγός Ντε Γκωλ το 1945 και από την οποία αποφοίτησαν πρόεδροι, πρωθυπουργοί και η αφρόκρεμα της γαλλικής διοικητικής ελίτ.

Όπως η ΕΝΑ έτσι και η ΕΣΔΔΑ λειτουργεί ως «φυτώριο» επιτελικών στελεχών. Ωστόσο, στην Ελλάδα οι σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ δεν διορίζονται μετά την αποφοίτηση απευθείας σε θέσεις ευθύνης, παρακάμπτοντας τη συνήθη υπαλληλική ιεραρχία αλλά έχουν τα απαραίτητα μόρια που θα τους δώσουν την ώθηση για να «ανέβουν» με μεγαλύτερη ευκολία τα σκαλιά της ιεραρχίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών φέρνει ριζικές αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής, την οργάνωση και το περιεχόμενο των σπουδών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Ο διαγωνισμός προτείνεται να περνάει πλέον σε τρία στάδια υπό την ευθύνη του ΑΣΕΠ ενώ αλλάζει η διάρκεια της φοίτησης από 18 σε 24 μήνες.

Καταργούνται οι παλιές μορφές εξέτασης (όπως τα δοκίμια) και εισάγεται εξέταση πολλαπλών επιλογών στα πρότυπα των διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αλλά ας γυρίσουμε στα θέματα εξετάσεων του 1ου Σταδίου (κληρωθέντα και ακλήρωτα) καθώς και στο τεστ Γνώσεις και Δεξιότητες το οποίο ταλαιπώρησε τους φετινούς υποψηφίους στις μαθηματικές γνώσεις:

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (11/07/2026)

Θέμα 1ο (ακλήρωτο)

Α. Επίπεδα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο και η αλληλεπίδραση τους.

Β. Πέραν των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ποιες οικονομικές ελευθερίες αντλεί ο πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ποια μέσα μπορεί να τις προασπίσει.

Θέμα 2ο (κληρωθέν)

Η διάκριση των λειτουργιών και η σημασία της για την προάσπιση του κράτους δικαίου στην ελληνική και την ενωσιακή έννομη τάξη.

Ενδεικτικό σχεδιάγραμμα απάντησης:

Εισαγωγή (Montesquieu: η εξουσία ανακόπτει την εξουσία, αποτροπή κατάχρησης, εγγύηση ελευθερίας, οργανωτική βάση του κράτους δικαίου)

Ι. Ελληνική έννομη τάξη (άρθρο 26 Σ: νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική λειτουργία, σχετική διάκριση: κοινοβουλευτικό σύστημα, εμπιστοσύνη βουλής, νομοθετική εξουσιοδότηση άρθρο 43, ΠΝΠ άρθρο 44, αντίβαρα: κοινοβουλευτικός έλεγχος, διάχυτος έλεγχος συνταγματικότητα άρθρο 93 παρ. 4, ακυρωτικός έλεγχος διοίκησης ΣτΕ, ανεξαρτησία δικαιοσύνης άρθρο 87 επ., δικαστική προστασία άρθρο 20 παρ. 1 Σ)

ΙΙ. Ενωσιακή έννομη τάξη (όχι κλασική τριάδα, αλλά θεσμική ισορροπία άρθρο 13 παρ. 2 ΣΕΕ: νομοθετούν ΕΚ-Συμβούλιο με πρωτοβουλία Επιτροπής εκτελεί η Επιτροπή, κρίνει το ΔΕΕ άρθρο 263, 267 ΣΛΕΕ, κράτος δικαίου=θεμελιώδη αξία άρθρο 2 ΣΕΕ: κοινότητα δικαίου, νομολογία για δικαστική ανεξαρτησία, άρθρο 7 ΣΕΕ, κανονισμός αιρεσιμότητας 2020/2092)

ΙΙΙ. Σύνθεση (Κοινός πυρήνας: υπαγωγή κάθε εξουσίας στο δίκαιο, με λυδία λίθο τη δοιαστική ανεξαρτησία, ο εθνικό δικαστής ως δικαστής του ενωσιακού δικαίου (προδικαστική παραπομπή), η ενωσιακή προστασία ως συμπληρωματικό δίχτυ ασφαλεία).

Συμπέρασμα: Η διάκριση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά τεχνική εγγύηση της ελευθερία και στις δύο έννομες τάξεις, όρος επιβίωσης του κράτους δικαίου.

Θέμα 3ο (ακλήρωτο)

Α. Πώς κατανοείται τη σχέση μεταξύ Κράτους και πολιτικού συστήματος;

Β. Ποιοι παράγοντες διασφαλίζουν τη σταθερότητα και τη μεταρρύθμιση βασικών πολιτικών του Κράτους;

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (12/07/2026)

Θέμα 1ο (ακλήρωτο)

Τα τελευταία είκοσι χρόνια παρατηρείται μια σταδιακή επιστροφή του κρατικού παρεμβατισμού στις δυτικές οικονομίες (π.χ. ΗΠΑ, ευρωπαϊκή Ένωση)

Α) Σε ποιους λόγους οφείλεται αυτή η επιστροφή;

Β) Με ποιες μορφές οικονομικής πολιτικής εκφράζεται ιδιαίτερα αυτή η τάση;

Γ) Ποια εργαλεία οικονομικής διακυβέρνησης χρησιμοποιήθηκαν στην ΕΕ;

Θέμα 2ο (ακλήρωτο)

Για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής και του πληθωρισμού οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν κατά καιρούς μέτρα όπως η συγκράτηση ή ο περιορισμός των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, η δημιουργία "καλαθιών" βασικών προϊόντων σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις λιανικής, η ενίσχυση της διαφάνειας στις τιμές (π.χ. αναγραφή της πορείας της τιμής από τον παραγωγό έως το ράφι) και άλλες παρεμβάσεις με στόχο την προστασία των καταναλωτών.

Να απαντήσετε στα ακόλουθα:

Α) Ποιοι είναι οι βασικοί οικονομικοί στόχοι μιας πολιτικής συγκράτησης των τιμών;

Β) Υπό ποιες προϋποθέσεις μια τέτοια πολιτική μπορεί να βελτιώσει την ευημερία των καταναλωτών και ποιες πιθανές στρεβλώσεις μπορεί να δημιουργήσει στη λειτουργία της αγοράς;

Γ) Είναι δυνατό μια πολιτική συγκράτησης των τιμών βασικών αγαθών να συμβάλει στη μείωση του πληθωρισμού; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας διακρίνοντας βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιδράσεις.

Θέμα 3ο (κληρωθέν)

Α. Πώς αντιμετωπίζουν την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής τα ακόλουθα ρεύματα οικονομικής σκέψης:

1. Νεοκλασική προσέγγιση

2. Κεϋνσιανή προσέγγιση

3. Μονεταρισμός

4. Νέοι κλασικοί

5. Νέοι Κεϋνσιανοί

6. Μαρξιστική Πολιτιστική Οικονομία

Β. Ποια είναι τα χρονικά ορόσημα που σηματοδοτούν αλλαγές στις επικρατούσες αντιλήψεις για την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής και με ποια ρεύματα οικονομικής σκέψης συνδέονται;

Ενδεικτικό σχεδιάγραμμα απάντησης:

Εισαγωγή (Το κεντρικό ερώτημα της μακροοικονομικής: μπορεί/πρέπει το κράτος να σταθεροποιεί την οικονομία; Η απάντηση κάθε σχολής απορρέει από τις παραδοχές της για την ευκαμψία τιμών/μισθών, τις προσδοκίες και την ταχύτητα εκκαθάρισης των αγορών)

Α. Τα ρεύματα οικονομικής σκέψης:

- νεοκλασική προσέγγιση: πλήρης ευκαμψία τιμών-μισθών, αυτόματη εκκαθάριση αγορών, νόμος του Say, ποσοτική θεωρία του χρήματος, δημοσιονομική: περιττή/επιζήμια (πλήρης εκτόπιση), νομισματική: ουδετερότητα του χρήματος, επηρεάζει μόνο το επίπεδο τιμών (laissez faire)

- κεϋνσιανή προσέγγιση (Keynes και Γενική Θεωρία 1936): ακαμψίες τιμών/μισθών, ανεπάρκεια ενεργού ζήτησης, ισορροπία με υποαπασχόληση, «ζωώδη ένστικτα», δημοσιονομική: πολύ αποτελεσματική (πολλαπλασιαστής), νομισματική: ασθενής (παγίδα ρευστότητας, ανελαστική επενδυτική ζήτηση), ενεργός σταθεροποιητικός ρόλος του κράτους

- μονεταρισμός (Friedman) : σταθερή συνάρτηση ζήτησης χρήματος, προσαρμόζοντας προσδοκίες, φυσικό ποσοστό ανεργίας, κάθετη μακροχρόνια Philipps, δημοσιονομική: αναποτελεσματική (crowding out), νομισματική: ισχυρή βραχυχρόνια αλλά αποσταθεροποιητική αν ασκείται ενεργητικά (μακρές και μεταβλητές υστερήσεις)

- νέοι κλασσικοί (Luks, Surgent, Barro), ορθολογικές προσδοκίες, συνεχής εκκαθάριση αγορών, πρόταση αναποτελεσματικότητας της πολιτικής, μόνο οι μη αναμενόμενες παρεμβάσεις έχουν πραγματικά αποτελέσματα, ρικαρδιανή ισοδυναμία για τη δημοσιονομική, κριτική Lukas

- νέοι κεϋνσιανοί (Mankiw, Stiglitz, Akerlof) ορθολογικές προσδοκίες μς μικροθεμελιωμένες ακαμψίες: menu costs, μισθοί αποτελεσματικότητας, ασύμμετρη πληροφόρηση, και οι δύο πολιτικές αποτελεσματικές βραχυχρόνια λόγω ονομαστικών ακαμψιών, δικαιολογείται σταθεροποιητική παρέμβαση με θεσμική αξιοπιστία (ανεξάρτητες ΚΤ, στόχευση πληθωρισμού), η βάση της σύγχρονης «νέας συναίνεσης»

- μαρξιστική πολιτική οικονομία (το ζήτημα δεν είναι τεχνικό αλλά συστημικό: οι κρίσεις είναι εγγενείς στην κεφαλαιοκρατική συσσώρευση, δημοσιονομική/νομισματική πολιτική: μπορούν να μεταθέσουν ή να αναβάλλουν την κρίση, όχι να την εξαλείψουν, το κράτος ως θεσμός αναπαραγωγής των συμφερόντων του κεφαλαίου, αμφισβήτηση της ίδιας της έννοιας «αποτελεσματικότητας» εντός του συστήματος)

Β. Χρονικά ορόσημα

- 1929 Μεγάλη Ύφεση / 1936 Γενική Θεωρία (κατάρρευση της νεοκλασικής αυτοπεποίθησης, κεϋνσιανή επανάσταση, κυριαρχία της δημοσιονομικής πολιτικής New Deal, μεταπολεμική χρυσή τριακονταετία, νεοκλασική σύνθεση)

- Δεκαετία 1970 – στασιπληθωρισμός (πετρελαϊκές κρίσεις 1973/1979, κατάρρευση Bretton Woods 1971: αποτυχία της καμπύλης Phillips, μονεταριστική αντεπανάσταση και άνοδος Νέων Κλασικών, στροφή σε κανόνες και αντιπληθωριστική νομισματική πολιτική)

- Δεκαετίες 1980 – 1990 (Νέα Κεϋνσιανή απάντηση: νέα συναίνεση, ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες, στόχευση πληθωρισμού, δημοσιονομική πειθαρχία Μάαστριχτ 1992, ΟΝΕ)

- 2008 – Παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση (επιστροφή του Keynes: μαζικά δημοσιονομικά πακέτα και αντισυμβατική νομισματική πολιτική QE, μηδενικά επιτόκια, αναζωπύρωση και της μαρξιστικής κριτικής)

- 2020 – Πανδημία – 2021-22 πληθωριστικό κύμα (πρωτοφανής δημοσιονομική επέκταση με νομισματική στήριξη, επάνοδος του πληθωρισμού και επιστροφή σε επιθετική νομισματική σύσφιξη, ανοιχτή η συζήτηση για το νέο μείγμα πολιτικής)

Συμπέρασμα (οι επικρατούσες αντιλήψεις εναλλάσσονται σαν εκκρεμές μεταξύ αγοράς και κράτους, με κάθε μεγάλη κρίση να λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγής παραδείγματος)

Μάθημα: Γνώσεις και Δεξιότητες (13/07/2026)

1. Πού βρίσκεται η έδρα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Α. Στρασβούργο

Β. Βρυξέλλες

Γ. Λουξεμβούργο

Δ. Χάγη

Σωστή απάντηση: Γ

2. Το άθροισμα δύο διαδοχικών ακεραίων αριθμών είναι 47. Ποιος εκ των δύο είναι ο μεγαλύτερος;

Α. 22

Β. 24

Γ. 25

Δ. 26

Σωστή απάντηση: Β

Έστω x ο μικρότερος ακέραιος, οπότε ο επόμενος είναι x + 1.

x + (x + 1) = 47 → 2x + 1 = 47 → 2x = 46 → x = 23

Άρα οι αριθμοί είναι 23 και 24, με μεγαλύτερο το 24.

3. Πότε έγινε επίσημα η Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα;

Α. 1864

Β. 1830

Γ. 1897

Δ. 1902

Σωστή απάντηση: Α

4. Ποιο από τα παρακάτω είναι πρόγραμμα περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό;

Α. Windows

Β. Excel

Γ. Google Chrome

Δ. PowerPoint

Σωστή απάντηση: Γ

5. Πότε έγινε η ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής;

Α. 1740

Β. 1802

Γ. 1776

Δ. 1789

Σωστή απάντηση: Γ

6. Κάποιος αγοράζει ένα προϊόν έναντι 80 ευρώ και το πουλάει 100 ευρώ. Ποιο είναι το ποσοστό κέρδους επί του αρχικού κόστους αγοράς;

Α. 20%

Β. 25%

Γ. 80%

Δ. 100%

Σωστή απάντηση: Β

Λύση: Κέρδος = 100 − 80 = 20 ευρώ

Ποσοστό κέρδους επί του κόστους αγοράς = 20/80 = 0,25 = 25%

7. Πόσες είναι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στην Ελλάδα;

Α. 13

Β. 9

Γ. 7

Δ. 18

Σωστή απάντηση: Γ

8. Το ένα τρίτο ενός αριθμού, αν αυξηθεί κατά 5, ισούται με 15. Ποιος είναι ο αριθμός αυτός;

Α. 20

Β. 30

Γ. 40

Δ. 60

Σωστή απάντηση: Β

x/3 + 5 = 15 → x/3 = 10 → x = 30

Επαλήθευση: το ένα τρίτο του 30 είναι 10, και 10 + 5 = 15

9. Ποιος είναι ο θεμελιώδης νόμος του Ελληνικού Κράτους;

Α. Το Σύνταγμα

Β. Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Γ. Ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

Δ. Ο Εκλογικός Νόμος

Σωστή απάντηση: Α

10. Ο μέσος όρος τεσσάρων αριθμών είναι 15. Αν προστεθεί ως πέμπτος αριθμός το 25, ποιος θα είναι ο νέος μέσος όρος;

Α. 16

Β. 17

Γ. 18

Δ. 20

Σωστή απάντηση: Β

Άθροισμα των τεσσάρων αριθμών = 4 × 15 = 60

Νέο άθροισμα = 60 + 25 = 85

Νέος μέσος όρος = 85/5 = 17

11. Ποιος υπήρξε ο αρχιτέκτονας του ιστορικού κτηρίου του Εθνικού Θεάτρου;

Α. Ερνέστος Τσίλερ

Β. Δημήτρης Πικιώνης

Γ. Λύσανδρος Καυταντζόγλου

Δ. Άρης Κωνσταντινίδης

Σωστή απάντηση: Α

12. Το εμβαδόν ενός τετραγώνου είναι 64 τετραγωνικά εκατοστά. Πόσα εκατοστά είναι η περίμετρός του;

Α. 16

Β. 24

Γ. 32

Δ. 64

Σωστή απάντηση: Γ

Πλευρά √64 = 8 cm → περίμετρος 4×8 = 32 cm

13. Πότε καθιερώθηκε συνταγματικά η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα;

Α. 1922

Β. 1911

Γ. 1905

Δ. 1936

Σωστή απάντηση: Β

14. Ρίχνουμε ένα δίκαιο εξάεδρο ζάρι. Ποια είναι η πιθανότητα να εμφανιστεί ένας πρώτος αριθμός;

Α. 1/2

Β. 2/3

Γ. 1/6

Δ. 2/6

Σωστή απάντηση: Α

Οι πρώτοι αριθμοί από το 1 έως το 6 είναι οι 2, 3 και 5 — δηλαδή τρεις ευνοϊκές περιπτώσεις.

P = 3/6 = 1/2

15. Ποιος είναι ο κεντρικός ήρωας του μυθιστορήματος της Πηνελόπης Δέλτα «Τα μυστικά του Βάλτου»;

Α. Παύλος Μελάς

Β. Τέλλος Άγρας

Γ. Αντώνης Μίγγας

Δ. Νικόλαος Κώττας

Σωστή απάντηση: Β

16. Δύο θετικοί αριθμοί έχουν λόγο 3:5 και άθροισμα 96. Ποιος εκ των δύο είναι ο μεγαλύτερος αριθμός;

Α. 36

Β. 40

Γ. 60

Δ. 64

Σωστή απάντηση: Γ

Λόγος 3:5 → οι αριθμοί γράφονται 3x και 5x

3x + 5x = 96 → 8x = 96 → x = 12

Άρα οι αριθμοί είναι 36 και 60, με μεγαλύτερο το 60.

17. Πού βρίσκεται η έδρα του ΝΑΤΟ;

Α. Βρυξέλλες

Β. Παρίσι

Γ. Χάγη

Δ. Ουάσιγκτον

Σωστή απάντηση: Α

18. Ποια πρόταση περιγράφει σωστά την ασύμμετρη κρυπτογραφία;

Α. Χρησιμοποιεί πάντοτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για όλους τους χρήστες.

Β. Χρησιμοποιεί ζεύγος δημόσιου και ιδιωτικού κλειδιού.

Γ. Δεν χρησιμοποιεί μαθηματικούς αλγορίθμους.

Δ. Μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε δεδομένα που δεν μεταδίδονται μέσω δικτύου.

Σωστή απάντηση: Β

19. Ποια χώρα θα φιλοξενήσει τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028;

Α. Αυστραλία

Β. Γαλλία

Γ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Δ. Ιαπωνία

Σωστή απάντηση: Γ

20. Η τιμή ενός προϊόντος, μετά από διαδοχικές εκπτώσεις 20% και 10% διαμορφώνεται στα 216 ευρώ. Ποια ήταν η αρχική του τιμή;

Α. 270 ευρώ

Β. 300 ευρώ

Γ. 288 ευρώ

Δ. 320 ευρώ

Σωστή απάντηση: Β

x × 0,8 × 0,9 = 216 → x = 216/0,72 = 300 €

21. Ποιος συνέγραψε την «Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου»;

Α. Ηρόδοτος

Β. Ξενοφών

Γ. Θουκυδίδης

Δ. Πολύβιος

Σωστή απάντηση: Γ

22. Αν ο μισθός ενός υπαλλήλου αυξηθεί κατά 10% και στη συνέχεια ο νέος μισθός μειωθεί κατά 10%, ο τελικός μισθός σε σχέση με τον αρχικό θα είναι:

Α. Αμετάβλητος.

Β. 1% μικρότερος.

Γ. 1% μεγαλύτερος.

Δ. 10% μικρότερος.

Σωστή απάντηση: Β

1,10 × 0,90 = 0,99 → 1% μικρότερος

23. Ποιος, σύμφωνα με το Σύνταγμα, έχει το δικαίωμα διάλυσης της Βουλής;

Α. Πρωθυπουργός

Β. Πρόεδρος της Βουλής

Γ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Δ. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σωστή απάντηση: Γ

24. Η ηλικία της Κατερίνας είναι τριπλάσια από την ηλικία του Γιώργου. Σε πέντε χρόνια, το άθροισμα των ηλικιών τους θα είναι 42. Πόσων ετών είναι σήμερα ο Γιώργος;

Α. 7

Β. 8

Γ. 9

Δ. 24

Σωστή απάντηση: Β

3x + x + 10 = 42 → 4x = 32 → x = 8

25. Πότε έγινε η ηρωική Έξοδος του Μεσολογγίου;

Α. 1821

Β. 1826

Γ. 1830

Δ. 1833

Σωστή απάντηση: Β

26. Οι δύο οξείες γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου διαφέρουν κατά 10 μοίρες. Πόσες μοίρες είναι η μικρότερη γωνία;

Α. 30

Β. 45

Γ. 40

Δ. 50

Σωστή απάντηση: Γ

x + (x+10) = 90 → x = 40

27. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μήκος ποτάμι που ρέει εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα;

Α. Αλιάκμονας

Β. Αχελώος

Γ. Έβρος

Δ. Πηνειός

Σωστή απάντηση: Α

28. Ο πληθυσμός μιας πόλης αυξήθηκε κατά 20% την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη χρονιά αυξήθηκε κατά 25% σε σχέση με τον πληθυσμό που είχε στο τέλος της πρώτης χρονιάς. Ο πληθυσμός της πόλης στο τέλος του δεύτερου έτους ανήλθε στους 60.000 κατοίκους. Πόσους κατοίκους είχε η πόλη στην αρχή του πρώτου έτους;

Α. 40.000

Β. 48.000

Γ. 50.000

Δ. 35.000

Σωστή απάντηση: Α

x × 1,20 × 1,25 = 60.000 → x = 60.000/1,5 = 40.000

29. Πότε εντάχθηκε η Ελλάδα στη Ζώνη του Ευρώ;

Α. 1999

Β. 2000

Γ. 2001

Δ. 2002

Σωστή απάντηση: Γ

30. Μια ομάδα πέντε εργατών, που εργάζονται με τον ίδιο σταθερό ρυθμό, ολοκληρώνει ένα έργο σε 12 ημέρες. Αν προστεθεί ένας ακόμη εργάτης με τον ίδιο ρυθμό εργασίας, σε πόσες ημέρες θα ολοκληρωθεί το έργο;

Α. 10 ημέρες

Β. 14 ημέρες

Γ. 8 ημέρες

Δ. 15 ημέρες

Σωστή απάντηση: Α

5 × 12 = 60 ημερομίσθια → 60/6 = 10 ημέρες

31. Τι είναι το phishing;

Α. Μέθοδος συμπίεσης αρχείων.

Β. Απόπειρα εξαπάτησης για υποκλοπή στοιχείων.

Γ. Τύπος εκτυπωτή.

Δ. Γλώσσα προγραμματισμού.

Σωστή απάντηση: Β;

32. Πότε έγινε η πτώση του Τείχους του Βερολίνου;

Α. 1985

Β. 1989

Γ. 1987

Δ. 1988

Σωστή απάντηση: Β

33. Πού βρίσκεται η έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης;

Α. Στρασβούργο

Β. Βρυξέλλες

Γ. Γενεύη

Δ. Λουξεμβούργο

Σωστή απάντηση: Α

34. Ποιος έγραψε το λογοτεχνικό έργο «Ο Ξένος»;

Α. Μαρσέλ Προυστ

Β. Αλμπέρ Καμύ

Γ. Μισέλ Φουκώ

Δ. Ζαν Πολ Σαρτρ

Σωστή απάντηση: Β

35. Ποιος πολιτικός συνέγραψε το άρθρο «Τις Πταίει;» ζητώντας την εισαγωγή της αρχής της δεδηλωμένης;

Α. Θεόδωρος Δηλιγιάννης

Β. Σωτήριος Σωτηρόπουλος

Γ. Χαρίλαος Τρικούπης

Δ. Αλέξανδρος Ζαΐμης

Σωστή απάντηση: Γ

36. Ποιες από τις παρακάτω χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.);

Α. Νορβηγία - Εσθονία - Λετονία

Β. Νορβηγία - Ισλανδία - Λιχτενστάιν

Γ. Ισλανδία - Μάλτα - Δανία

Δ. Λουξεμβούργο - Λιθουανία - Λιχτενστάιν

Σωστή απάντηση: Β

37. Πού ανήκουν διοικητικά τα Κύθηρα;

Α. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Β. Περιφέρεια Πελοποννήσου

Γ. Περιφέρεια Αττικής

Δ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σωστή απάντηση: Γ

38. Πόσα ήταν τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.);

Α. 6

Β. 5

Γ. 4

Δ. 7

Σωστή απάντηση: Α

39. Ποιο από τα παρακάτω κράτη είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ;

Α. Γερμανία

Β. Ιαπωνία

Γ. Ιταλία

Δ. Γαλλία

Σωστή απάντηση: Δ

40. Ποιος έθεσε τους βασικούς νόμους της Γενετικής;

Α. Γκρέγκορ Μέντελ

Β. Λουί Παστέρ

Γ. Πιερ Κιουρί

Δ. Κάρολος Δαρβίνος

Σωστή απάντηση: Α

41. Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη;

Α. Γιούρι Γκαγκάριν

Β. Μπαζ Όλντριν

Γ. Νιλ Άρμστρονγκ

Δ. Τζον Γκλεν

Σωστή απάντηση: Γ

42. Αναμιγνύουμε δύο λίτρα κρασί με περιεκτικότητα 10% σε αλκοόλ με τρία λίτρα κρασί περιεκτικότητας 20%. Ποια είναι η τελική περιεκτικότητα αλκοόλ στο μείγμα των πέντε λίτρων;

Α. 15%

Β. 16%

Γ. 18%

Δ. 14%

Σωστή απάντηση: Β

(2×10% + 3×20%) / 5 = 0,8/5 = 16%

43. Ένα τετράγωνο χωρίζεται σε έξι μέρη ίσου εμβαδού. Από δύο από αυτά τα μέρη αφαιρούνται τα 5/8 του εμβαδού κάθε μέρους. Ποιο μέρος του αρχικού τετραγώνου αφαιρέθηκε συνολικά;

Α. 5/8

Β. 5/12

Γ. 5/18

Δ. 5/24

Σωστή απάντηση: Δ

2 × (5/8) × (1/6) = 10/48 = 5/24

44. Δύο οχήματα απέχουν 480 km. Το πρώτο ξεκινά στις 08:00 με ταχύτητα 80 km/h και το δεύτερο στις 08:30 από το αντίθετο άκρο με ταχύτητα 120 km/h, κινούμενα το ένα προς το άλλο. Τι ώρα θα συναντηθούν;

Α. 10:30

Β. 10:42

Γ. 10:54

Δ. 11:02

Σωστή απάντηση: Β

Από τις 08:00 έως τις 08:30 κινείται μόνο το πρώτο όχημα: 80 × 0,5 = 40 km

Απομένουσα απόσταση στις 08:30: 480 − 40 = 440 km

Από τις 08:30 τα οχήματα πλησιάζουν με συνδυασμένη ταχύτητα 80 + 120 = 200 km/h

Χρόνος συνάντησης: 440/200 = 2,2 ώρες = 2 ώρες και 12 λεπτά

Άρα: 08:30 + 2:12 = 10:42

45. Μια δεξαμενή γεμίζει από τη βρύση Α σε τρεις ώρες και από τη βρύση Β σε τέσσερις ώρες. Μια αντλία Γ αδειάζει την πλήρη δεξαμενή σε έξι ώρες. Αν η δεξαμενή είναι άδεια και λειτουργήσουν ταυτόχρονα και οι δύο βρύσες και η μία αντλία, σε πόσο χρόνο θα γεμίσει πλήρως;

Α. 2 ώρες και 15 λεπτά

Β. 2 ώρες και 24 λεπτά

Γ. 2 ώρες και 30 λεπτά

Δ. 2 ώρες και 40 λεπτά

Σωστή απάντηση: Β;

1/3 + 1/4 − 1/6 = 5/12 → 12/5 = 2,4 ώρες = 2 ώρες 24΄

46. Ένα σώμα ζυγίζει 10 κιλά και έστω ότι αποτελείται κατά 99% από νερό και κατά 1% από στερεά ουσία. Μετά από εξάτμιση, η περιεκτικότητά του σε νερό μειώνεται στο 98%. Πόσα κιλά ζυγίζει τώρα το σώμα;

Α. 9,9 κιλά

Β. 9,8 κιλά

Γ. 8 κιλά

Δ. 5 κιλά

Σωστή απάντηση: Δ

Το κλειδί είναι ότι η στερεά ουσία δεν εξατμίζεται — μένει σταθερή.

Αρχικά: στερεά ουσία = 1% × 10 = 0,1 κιλά

Μετά την εξάτμιση, το νερό είναι 98%, άρα η στερεά ουσία αποτελεί το 2% του νέου βάρους:

0,1 = 2% × Β → Β = 0,1/0,02 = 5 κιλά





47. Αν x > 2 και x + 4/x = 5, ποια είναι η τιμή του x;

Α. 1

Β. 2

Γ. 4

Δ. 5

Σωστή απάντηση: Γ

x² − 5x + 4 = 0 → x = 1 ή x = 4· αφού x > 2, x = 4

48. Τι σημαίνει ότι ένα πρωτεύον κλειδί σε έναν σχεσιακό πίνακα είναι σύνθετο;

Α. Η μοναδική ταυτοποίηση κάθε εγγραφής βασίζεται στον συνδυασμό δύο ή περισσότερων πεδίων.

Β. Το κλειδί περιέχει υποχρεωτικά κρυπτογραφημένα δεδομένα.

Γ. Ο πίνακας έχει περισσότερα από ένα ανεξάρτητα πρωτεύοντα κλειδιά.

Δ. Το κλειδί μπορεί να περιέχει τιμές NULL.

Σωστή απάντηση: Α

49. Στην ακολουθία 3, 8, 15, 24, 35, …, οι διαφορές μεταξύ διαδοχικών όρων είναι διαδοχικοί περιττοί αριθμοί. Ποιος είναι ο επόμενος αριθμός;

Α. 46

Β. 47

Γ. 48

Δ. 49

Σωστή απάντηση: Γ

Οι διαφορές διαδοχικών όρων είναι: 5, 7, 9, 11 — διαδοχικοί περιττοί αριθμοί.

Επόμενη διαφορά: 13 → 35 + 13 = 48

50. Στην ακολουθία 4, 9, 19, …, 79, 159, ποιος αριθμός λείπει;

Α. 37

Β. 38

Γ. 39

Δ. 40

Σωστή απάντηση: Γ

Ο κανόνας της ακολουθίας είναι: κάθε όρος = 2 × προηγούμενος + 1

4 × 2 + 1 = 9

9 × 2 + 1 = 19

19 × 2 + 1 = 39

39 × 2 + 1 = 79

79 × 2 + 1 = 159

Καλά αποτελέσματα σε όλους!